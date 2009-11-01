تعداد فروشگاههای رفاه کشور به 150 فروشگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه کشور بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یازدهمین فروشگاه زنجیره ای رفاه غرب استان تهران اظهار داشت: شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه با هدف ارائه خدمات مناسب در عرضه کالا به مردم، گسترش این فروشگاهها را در دستور کار قرار داده است.

منصور عالی پور افزود: طبق برنامه ریزی تا پایان امسال تعداد فروشگاههای رفاه کشور از 146 مورد به 150 فروشگاه افزایش می یابد و تنوع کالا و عرضه آن با حدود پنج تا 10 درصد زیر قیمت بازار به مشتریان در برنامه کاری این شرکت است .

وی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی عرضه مناسب کالا به ویژه مواد غذایی در کشور توسعه فروشگاههای زنجیره ای است و عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب در فروشگاههای رفاه رضایتمندی مردم و صرفه جویی در هزینه ها را به دنبال دارد.

عالی پور خاطرنشان کرد: حذف واسطه های غیر ضروری در عرضه کالا به مردم از مهمترین اقدامات انجام گرفته در شرکت فروشگاههای رفاه کشور است.

یازدهمین فروشگاه زنجیره ای رفاه غرب استان تهران در ساختمانی با زیربنای 550متر مربع و صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال راه اندازی شده که با گشایش آن علاوه بر اشتغالزایی مسقیم برای 20 نفر و 40نفر به طور غیرمستقیم، زمینه عرضه مستقیم کالا در منطقه جهانشهر کرج به مردم فراهم شده است.



