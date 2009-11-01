کرج میزبان 2500 دانش آموز سراسر کشور برای حضور در کنگره شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این خصوص شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج به مناسبت 13 آبان نیز اقدام به صدور بیانیه کرده است.

در این بیانیه آمده است: تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین 13 آبان در این شهرستان اندیشیده شده است و با هماهنگی های صورت گرفته با نواحی آموزش و پرورش و دیگر ادارات شهرستان این مراسم راس ساعت 9 صبح به سمت مصلی نماز جمعه شروع خواهد شد.

به منظور برگزاری راهپیمایی دانش آموزان و دیگر قشرهای مردم جهت حضور در این رویداد مهم تاریخی، طی نشستی با اداره راهنمایی و رانندگی و نیروهای انتظامی هماهنگی های لازم جهت امنیت مراسم صورت گرفته است.

در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد از مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به خصوص شهرستان کرج برای حضوری پرنشاط در این مراسم دشمن شکن آمده است: دشمنان همیشه از وحدت و پایبندی ملت به نظام اسلامی خویش ترس داشته اند و این مراسم فرصتی دیگر برای ابراز انزجار از سیاستهای شوم و جنایتکارانه استکبار جهانی و تجدید عهد و پیمان با آرمانهای مقدس امام راحل، شهیدان والامقام و بالاخص 766 شهید دانش آموز شهرستان کرج است.

بسته های فرهنگی و بروشورهایی از زندگانی و شخصیت امام راحل، شهید فهمیده تهیه شده است که در طول مسیر بین شرکت کنندگان در راهپیمایی توزیع خواهد شد.



13 آبان ماه، یاد آور سه رویداد مهم و سرنوشت ساز در تاریخ جنبش اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره ) است و این سه رویداد عبارتند از تبعید حضرت امام خمینی (ره ) به ترکیه در سال 1343، کشتار وحشیانه دانش آموزان توسط عمال رژیم طاغوت در سال 1357، اشغال سفارت و لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره ) در سال 1358، از این رو سیزدهم آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی " و روز دانش آموز نامگذاری شده است.