انتقادها بی مورد است/تمام بازیکنان مبلغ مورد توافق را دریافت کرده اند

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: علیرغم صحبتهای مطرح شده طی روزهای اخیر توسط برخی بازیکنان و کادر فنی تیم باشگاه تمام امکانات و در مواردی بسیار بهتر از برخی تیمهای اسمی لیگ برتری در اختیار بازیکنان قرارداده است و در مقابل توقع کسب نتیجه داریم و این انتقادات بی مورد است.

وی افزود: بحث لباس گرم بازیکنان مطرح شده در حالیکه تمام احتیاجات بازیکنان از لحاظ اینگونه امکانات فراهم شده است، نمی دانم یک بازیکن برای خوب بازی کردن به چند دست لباس گرم نیاز دارد.

برهانی نژاد عنوان کرد: اینگونه موارد توجیه کم کاری نیست و این افراد بجای بهانه گیری باید با استفاده از امکانات در راستای موفقیت تیم کوشش کنند.

برهانی نژاد خاطر نشان کرد: مبالغ مورد توافق باشگاه و بازیکنان نیز پرداخت شده است و این در حالی است بازیکنان بسیاری از تیمهای لیگ برتر بدون در نظر گرفتن اینگونه موارد نسبت به تیم تعصب دارند و برای پولی که دریافت کرده اند تلاش می کنند و بی انصافی است زحمات باشگاه اینگونه مورد انتقاد و بی انصافی قرار گیرد.

وی گفت: در راستای تقویت تیم کادر فنی خواهان جذب دو بازیکن جدید شده است که در این زمینه مذاکرات انجام شده و در موعد قانونی قرارداد این بازیکنان بسته می شود.

برهانی نژاد با اشاره به سفر واعظ آشتیانی به کرمان گفت: امیدوارم با پیگیری مسئولان مشکل ورزشگاه شهید باهنر هرچه زودتر برطرف شود و مس بازیهای لیگ قهرمانان آسیا را در کرمان برگزار کند.

