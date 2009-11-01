اموال دانشگاه آزاد به هیچ شخص خاصی تعلق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریم زارع با اعلام این خبر افزود: وقف، راهکاری موثر برای جاودانی اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی بود و با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی، بسیاری از افـراد خیّر در داخل و خارج از کشور نیز از وقف اموال شان استقبال کرده و همین امر باعث می شود که اموال و سرمایه های بیشتری از سوی واقفین برای توسعه آموزش عالی در اختیار نسل جوان کشور قرار گیرد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مدتهاست که در برخی محافل گفته می شد که درآمد این دانشگاه به اعضای هیئت موسس می رسد در صورتی که این خلاف واقع بود و حال با وقف اموال دانشگاه این شائبه نیز برطرف شده و برای مردم اطمینان خاطر حاصل شد که اموال این دانشگاه به هیچ شخص خاصی تعلق ندارد.

زارع یادآور شد: مسلماً آن بخش از اموال که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است وقف می شود و اموالی که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی نیست به طور طبیعی وقف نمی شود.