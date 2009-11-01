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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

کریم زارع عنوان کرد:

اموال دانشگاه آزاد به هیچ شخص خاصی تعلق ندارد

اموال دانشگاه آزاد به هیچ شخص خاصی تعلق ندارد

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه اموال این دانشگاه به هیچ شخصی تعلق ندارد گفت: بر اساس تصمیم هیئت موسس، صیغه وقف اموال دانشگاه آزاد در جهت مصونیت در آینده های دور و خدمت در جهت اهداف نظام جمهوری اسلامی خوانده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریم زارع با اعلام این خبر افزود: وقف، راهکاری موثر برای جاودانی اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی بود و با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی، بسیاری از افـراد خیّر در داخل و خارج از کشور نیز از وقف اموال شان استقبال کرده و همین امر باعث می شود که اموال و سرمایه های بیشتری از سوی واقفین برای توسعه آموزش عالی در اختیار نسل جوان کشور قرار گیرد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مدتهاست که در برخی محافل گفته می شد که درآمد این دانشگاه به اعضای هیئت موسس می رسد در صورتی که این خلاف واقع بود و حال با وقف اموال دانشگاه این شائبه نیز برطرف شده و برای مردم اطمینان خاطر حاصل شد که اموال این دانشگاه به هیچ شخص خاصی تعلق ندارد.

زارع یادآور شد: مسلماً آن بخش از اموال که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است وقف می شود و اموالی که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی نیست به طور طبیعی وقف نمی شود.

کد مطلب 975090

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