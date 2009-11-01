به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی قره شیخ لو عصر یکشنبه در جلسه گردهمایی مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی استان قم، کمبود بودجه را مهمترین مشکل مؤسسات و مراکز قرآنی استانها دانست و تصریح کرد: اعتقاد ما بر این نیست که مؤسسات و مراکز قرآنی به عنوان تشکلهای قانونی مردمی همواره از کمکهای مالی سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنند و اگر این طور باشد، این مؤسسات و مراکز قرآنی جنبه مردمی بودنشان را از دست میدهند.
وی گفت: امور قرآنی در کشور به متولی تعریف شده نیاز دارد، چراکه بودجه کلانی برای این امور اختصاص پیدا میکند اما این اعتبارات در اختیار دستگاههای مختلف قرار داده میشود و به درستی مدیریت نمیشود.
قره شیخ لو با بیان اینکه مؤسسات و مراکز قرآنی باید از طریق ارائه خدمات مناسب قرآنی، توانایی جذب امکانات و کسب درآمد را داشته باشند، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با وجود مشکلات عدیدهای که در بحث کمبود اعتبارات دارد، این مؤسسات و مراکز قرآنی را مورد حمایت قرار میدهد.
معاون پشتیبانی و فناوری سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: مؤسسات و مراکز قرآنی باید خودگردان باشند و میتوانند از طریق تعامل مثبت با دستگاههای مختلف و ارائه برنامهها و طرحهای قرآنی مفید، اعتباراتی جذب کنند ولی با مراقب باشند که پاتوق سیاسی گروههای مختلف نشوند.
وی صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و مراکز قرآنی و نظارت بر فعالیت آنها را از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اضافه کرد: هیچ دستگاهی همانند سازمان تبلیغات اسلامی در اساسنامه خود دستورالعمل روشنی در مورد مؤسسات و مراکز قرآنی ندارد.
قره شیخ لو تشکیل اتحادیههای مؤسسات و مراکز قرآنی در استانهای کشور را اقدام مناسبی برای ترویج و نشر فرهنگ قرآنی و پیشبرد اهداف سازمان دارالقرآن الکریم برشمرد و اظهار داشت: این اتحادیهها به منظور ایجاد همگرایی، وحدت رویه، هماهنگی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی در استانهای کشور تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 27 استان کشور اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی تشکیل شده و به ثبت رسیده است و سه اتحادیه دیگر در حال انجام مراحل اداری هستند.
قره شیخ لو اظهار داشت: در سه سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان بودجه به مؤسسات و مراکز قرآنی اختصاص داده شد ولی متأسفانه برخی دستگاهها و نهادهای فرهنگی کشور احساس میکنند که باید متولی امور مربوط به این مؤسسات و مراکز باشند.
معاون پشتیبانی و فناوری سازمان دارالقرآن الکریم از اختصاص اعتبار ویژه به دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برای حمایت از مؤسسات و مراکز قرآنی خبر داد و گفت: اعتبارات دارالقرآن الکریم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، از این رو سازمان دارالقرآن به صورت ویژه اعتباراتی در اختیار این مرکز قرار میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و فناوری سازمان دارالقرآن الکریم گفت: اعتبارات کلانی در اختیار دستگاههای مختلف برای انجام امور قرآنی قرار داده میشود ولی این اعتبارات به درستی مدیریت نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی قره شیخ لو عصر یکشنبه در جلسه گردهمایی مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی استان قم، کمبود بودجه را مهمترین مشکل مؤسسات و مراکز قرآنی استانها دانست و تصریح کرد: اعتقاد ما بر این نیست که مؤسسات و مراکز قرآنی به عنوان تشکلهای قانونی مردمی همواره از کمکهای مالی سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنند و اگر این طور باشد، این مؤسسات و مراکز قرآنی جنبه مردمی بودنشان را از دست میدهند.
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