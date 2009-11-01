به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی قره شیخ لو عصر یک‌شنبه در جلسه گردهمایی مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی استان قم، کمبود بودجه را مهم‌ترین مشکل مؤسسات و مراکز قرآنی استان‌ها دانست و تصریح کرد: اعتقاد ما بر این نیست که مؤسسات و مراکز قرآنی به عنوان تشکل‌های قانونی مردمی همواره از کمک‌های مالی سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنند و اگر این طور باشد، این مؤسسات و مراکز قرآنی جنبه مردمی‌ بودنشان را از دست می‌دهند.



وی گفت: امور قرآنی در کشور به متولی تعریف شده نیاز دارد، چراکه بودجه کلانی برای این امور اختصاص پیدا می‌کند اما این اعتبارات در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده می‌شود و به درستی مدیریت نمی‌شود.



قره شیخ لو با بیان اینکه مؤسسات و مراکز قرآنی باید از طریق ارائه خدمات مناسب قرآنی، توانایی جذب امکانات و کسب درآمد را داشته باشند، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با وجود مشکلات عدیده‌ای که در بحث کمبود اعتبارات دارد، این مؤسسات و مراکز قرآنی را مورد حمایت قرار می‌دهد.



معاون پشتیبانی و فناوری سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: مؤسسات و مراکز قرآنی باید خودگردان باشند و می‌توانند از طریق تعامل مثبت با دستگاه‌های مختلف و ارائه برنامه‌ها و طرح‌های قرآنی مفید، اعتباراتی جذب کنند ولی با مراقب باشند که پاتوق سیاسی گروه‌های مختلف نشوند.



وی صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و مراکز قرآنی و نظارت بر فعالیت آنها را از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اضافه کرد: هیچ دستگاهی همانند سازمان تبلیغات اسلامی در اساسنامه خود دستورالعمل روشنی در مورد مؤسسات و مراکز قرآنی ندارد.



قره شیخ لو تشکیل اتحادیه‌های مؤسسات و مراکز قرآنی در استان‌های کشور را اقدام مناسبی برای ترویج و نشر فرهنگ قرآنی و پیشبرد اهداف سازمان دارالقرآن الکریم برشمرد و اظهار داشت: این اتحادیه‌ها به منظور ایجاد همگرایی، وحدت رویه، هماهنگی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی در استان‌های کشور تشکیل شده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر در 27 استان کشور اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی تشکیل شده و به ثبت رسیده است و سه اتحادیه دیگر در حال انجام مراحل اداری هستند.



قره شیخ لو اظهار داشت: در سه سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان بودجه به مؤسسات و مراکز قرآنی اختصاص داده شد ولی متأسفانه برخی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور احساس می‌کنند که باید متولی امور مربوط به این مؤسسات و مراکز باشند.



معاون پشتیبانی و فناوری سازمان دارالقرآن الکریم از اختصاص اعتبار ویژه به دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برای حمایت از مؤسسات و مراکز قرآنی خبر داد و گفت: اعتبارات دارالقرآن الکریم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، از این رو سازمان دارالقرآن به صورت ویژه اعتباراتی در اختیار این مرکز قرار می‌دهد.