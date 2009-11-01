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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

مایلی‌کهن:

به اندازه استقلال اهواز خوش شانس نبودیم / داوریها هدایت شده است

به اندازه استقلال اهواز خوش شانس نبودیم / داوریها هدایت شده است

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه برای کسب پیروزی به اندازه استقلال اهواز خوش شانس نبودیم، تصریح کرد: امروز موقعیت های ما تبدیل به گل نشد تا حداقل بازنده این دیدار نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که پس از شکست خانگی سنگین 4-2 مقابل میهمان خود استقلال اهواز در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : امروز شاهد یک بازی زیبا و تماشاگرپسند از سوی هر دو تیم بودیم که درمجموع 6 گل داشت و به نظر من استقلال اهواز در این مسابقه از موقعیت های خود بهتراستفاده کرد و بویژه گل دوم میداودی بسیار فنی و تکنیکی بود که جا دارد به این تیم تبریک بگویم.

مایلی کهن تصریح کرد: متاسفانه امروز در زدن ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم وگرنه موقعیت های کافی برای گلزنی بدست آوردیم تا حداقل بازنده این مسابقه نباشیم . 

سرمربی سایپا با اشاره به پنالتی مشکوک تیم استقلال اهواز روی گل سوم تاکید کرد: من روی این پنالتی خیلی حرف دارم و به نظر من این پنالتی کاملا مشکوک بود. متاسفانه جریان داوریها بعد از بازی با استقلال به ضرر تیم سایپا پیش رفته و بویژه از زمانی که انتقادهایی از آقای عنایت مطرح شد تصور می کنم داوریها کاملا هدایت شده و برنامه ریزی شده پیش می رود و داوران بی دلیل به ضرر سایپا قضاوت کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چشم های تیم ملی باید بازیکنان شایسته و جوان لیگ را ببیند و به آنها فرصت حضور در تیم ملی را بدهد اظهار داشت: امروز میداودی نشان داد یکی از بازیکنان شایسته و با آتیه لیگ است که می تواند به کمک تیم ملی بیاید و امیدوارم مربیان تیم ملی اینگونه استعدادها را در لیگ نادیده نگیرند.

مایلی کهن در خصوص شکست های هفته های اخیر سایپا در لیگ برتر اظهار داشت: می پذیرم که نتوانستیم روند رو به رشد خود را در نتیجه گیری حفظ کنیم ولی تلاش می کنیم تا با تمرین و کار بیشتر دوباره سایپا را به شرایط گذشته برگردانیم و به شما اطمینان می دهم سایپا در پایان نیم فصل اول جزو تیم های نیمه بالای جدول خواهد بود. 

کد مطلب 975104

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