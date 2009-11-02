عدم تعهد وزارت ارتباطات در ارائه تخفیف واگذاری پهنای باند به دانشگاهها

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه خدمات اینترنتی به این دانشگاه افزود: در حال حاضر پهنای باند این دانشگاه 75 کیلوبایت بر ثانیه است که به زودی به 95 کیلوبایت بر ثانیه ارتقا می یابد.

وی به واگذاری پهنای باند از سوی وزارت ICT به دانشگاهها اشاره کرد و گفت: وزارت ICT خدماتی را در زمینه اختصاص اینترنت و پهنای باند به دانشگاهها ارائه می دهد و مقرر شده در این زمینه تخفیفهای ویژه ای را به دانشگاهها اختصاص دهد که این امر تاکنون میسر نشده است.

صالحی با بیان اینکه شاید خصوصی سازی این امر را تشدید کند، اظهار داشت: هر چند عنوان می شود که هزینه های دریافتی بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات است ولی این امر باعث شده است تا به دانشگاهها هزینه های میلیونی تحمیل شود و برای دانشگاههای کوچک که بودجه های کمتری دارند نیز مشکلاتی را ایجاد کند.

وی این هزینه ها را شامل پهنای باند، آبونمان و میزان مصرف ماهیانه دانست و ادامه داد: با توجه به تعداد دانشجویان و اساتید و کارمندان و تعداد کاربران اینترنت دانشگاه، تامین پهنای باند مورد نیاز هزینه های چند صد میلیونی را به همراه دارد. از سوی دیگر اساس دنیای امروز بر ICT است و اگر بخواهیم با این روش پیش برویم از دنیا عقب خواهیم ماند.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از طرح این دانشگاه در زمینه اتوماسیون خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر اداره امور این دانشگاه به صورت Paperless صورت می گیرد. در این راستا طرح جدیدی به هیئت رئیسه دانشگاه ارسال شده که بر اساس آن کارمندانی که ارباب رجوع مستقیم ندارند از منازل خود امور مربوط را انجام دهند و نیاز به حضور فیزیکی آنها در دانشگاه نیست.

صالحی کاهش هزینه هایی چون آب و برق را از مزایای این طرح ذکر و اضافه کرد: اجرایی کردن چنین اقداماتی در دانشگاهها نیاز به زیرساختهای فناوری اطلاعات دارد.