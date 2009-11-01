از سایپا شناخت کامل داشتیم / فکر چنین بردی را نمی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری نیا که پس از پیروزی پرگل 4 - 2 عصر یکشنبه تیمش در زمین سایپا در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : من قبل از هر چیز باید از بازی خوب و جوانمردانه تیم سایپا در این دیدار تشکر کنم که باعث شد فوتبال جذاب و تماشاگر پسندی را شاهد باشیم.

باقری نیا اضافه کرد : تیم سایپا در این مسابقه تیم ما را دقایق زیادی تحت فشارقرار داد و خوشبختانه روی ضد حملات توانستیم از موقعیت هایی که بدست آورد به خوبی استفاده کنیم و از تیم جوان و دونده سایپا سه امتیاز حساس را بگیریم .

سرمربی استقلال اهواز تصریح کرد : ما از تیم سایپا شناخت خوبی داشتیم و با مهار بازیکنان کلیدی این تیم توانستیم برنامه های تاکتیکی خود را اجرا کنیم که شاگردانم به خوبی خواسته های من را در زمین پیاده کردند.

وی با بیان اینکه استقلال اهواز روند رو به رشدی را طی می کند و باید در نتیجه گیری به ثبات لازم دست پیدا کنیم یادآور شد : ما بدنبال جایگاه خوبی برای استقلال اهواز در نیم فصل هستیم تا بازیهای دور برگشت را با روحیه مضاعفی آغاز کنیم و بتوانیم نماینده شایسته ای برای فوتبال خوزستان باشیم .

باقری نیا در پاسخ به این سئوال که آیا تصور می کردید با چنین نتیجه ای به اهواز برگردید اظهار داشت: ما برای کسب سه امتیاز این بازی به تهران آمده بودیم ولی انتظار چنین بر پرگلی را از شاگردانم نداشتم.