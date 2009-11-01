13 آبان حرکتی نو در جنبش بیداری ملت فهیم ایران به ویژه جوانان و نوجوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: آن هنگام که کتاب تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی را ورق می زنیم، در برگ برگ این کتاب با عباراتی همچون حمیت، همت، پایداری و ایمان ملت شریف ایران مواجه می شویم که منشاء تحولات عظیم در این سرزمین بوده و از آزادی خواهی و ظلم ستیزی همین ملت حمایت دارد، در فصلی از این کتاب رخدادهای حماسی سیزده آبان توجه ما را به خود معطوف می نماید، آن زمان که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در سال 1343 با افشاگری مدبرانه و شجاعانه خویش، بر طبل رسوایی سیاست های رژیم منحوس پهلوی و حامیانش نواختند و در پی هجرت سرنوشت ساز ایشان از کشور، حرکتی نو در جنبش بیداری ملت فهیم ایران ، به ویژه جوانان و نوجوانان به وجود آمد.

در همین روز بود که دانش آموزان و دانشجویان در سال 1357 با بر کف نهادن جان گرانمایه خویش، نقاب از چهره کریه سلطنت شاهنشاهی برکشیده و زمینه ساز موج عظیم ملت ایران در بهمن همین سال شدند، همچنین در سال 1358، در این روز بود که ، در پی دسیسه ها و توطئه های شوم دولت آمریکا در ایران، دانشجویان پیرو خط امام (ره) با حرکتی انقلابی، که به فرموده حضرت امام (ره) ، انقلاب دوم نام گرفت، با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بساط سیادت و سیاست های استعماری استکبار جهانی را از میهن عزیزمان برچیده و مهر تایید بر افشاگری های رهبری نهضت زدند.

اینک در آستانه وقایع این روز بزرگ و خاطره انگیز ، سازمان دانش آموزی ، همدوش سایر اقشار ملت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سیزده آبان ، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، با دعوت از آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان عزیز جهت حضور چشمگیر در مراسم و برنامه های روز سیزده آبان شهرها و مناطق، ضمن حمایت از مواضع حکیمانه رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، انزجار خود را از توطئه های استکبار جهانی و صهیونیست غاصب اعلام و با آرمان ها و اهداف امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید پیمان می نماید.