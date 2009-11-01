نخستین پیروزی فولاد خوزستان در لیگ نهم رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال هفته پانزدهم لیگ برتر از ساعت 16:30 دقیقه امروز دو تیم فولادخوزستان و صبای قم در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مجید جلالی به پیروزی 2 بر یک دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت ایرج ساعدی برگزاری شد، دو تیم فوتبال پربرخوردی را به نمایش گذاشتند که حاصل آن شش کارت زرد و یک کارت قرمز بود. احمدی ، سرلک، جابر انصاری و فیض الهی از تیم فولاد و بختیاری زاده و سامان انصاری از تیم صبا کارت زرد گرفتند. البته بختیاری زاده در دقیقه 51 و به دنبال انجام خطای پنالتی از بازی اخراج شد.

گلهای تیم فولاد را در این دیدار نادر احمدی در دقیقه 47 و سجاد فیض الهی در دقیقه 48 به ثمر رساندند. ضمن اینکه فریدون فضلی در دقیقه 45 برای صبا گل زد.

این نخستین پیروزی فولاد خوزستان در نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بود تا این تیم به جدا شدن از انتهای جدول امیدوار شود.