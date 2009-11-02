وجود رودخانه از دلایل گسترش مالاریا در کهنوج است

حسین صافی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل گذر رودخانه از شهر کهنوج آمار مبتلایان به بیماری مالاریا در این شهرستان افزایش یافته است که در این راستا ساماندهی این رودخانه ضروری است.

وی افزود: نیزارها و فاضلاب شهری نیز در اطراف رودخانه از دلایل افزایش موارد ابتلا به مالاریا است.

صافی زاده خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط جغرافیایی و وجود آب در مناطق جنوبی کرمان میزان ابتلا به این بیماری بیشتر از سایر نقاط استان است به طوری که شهرستان قلعه گنج و دهستان های "مارز" و "رمشک" کانون مالاریا در استان هستند.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته موارد ابتلا به این بیماری در استان از 522 مورد در سال 85 به 187 مورد در حال حاضر کاهش یافته است.

استاندار کرمان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم کنترل مالاریا در جنوب کرمان خواستار ساماندهی رودخانه کهنوج در راستای کنترل این بیماری شد و گفت: بیماری مالاریا در کهنوج گسترش بیشتری یافته است.

حبیب الله دهمرده در خصوص شیوع آنفولانزا نیز گفت: اطلاع رسانی صحیح در زمینه مبارزه با این بیماری ضروری است.

وی افزود: باید راهکاری اندیشید که دانش آموزان بیمار در یک مکان ایزوله در مدرسه، ادامه تحصیل دهند.