  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز پایانی هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین پیگیری سومین دوره بازی‎های قهرمانی داخل سالن آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه یازدهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوم نوامبر سال 2009 میلادی.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

- سومین دوره بازی‎های قهرمانی داخل سالن آسیا در ویتنام پیگیری می شود.

- دومین تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال ایران ساعت 19 امروز در زمین تمرین شماره یک ورزشگاه اسوئنه برگزار می شود.

کد مطلب 975139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه