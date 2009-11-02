تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه یازدهم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوم نوامبر سال 2009 میلادی.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

- سومین دوره بازی‎های قهرمانی داخل سالن آسیا در ویتنام پیگیری می شود.

- دومین تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال ایران ساعت 19 امروز در زمین تمرین شماره یک ورزشگاه اسوئنه برگزار می شود.