آخرین تمرین ایران برگزار شد / ادامه برخوردهای زشت بازیکنان اروگوئه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، در این تمرین که 75 دقیقه به طول انجامید، بازیکنان به مرور آخرین برنامه‌های تاکتیکی خود پیش از دیدار با اروگوئه پرداختند. البته قرار بود تیم ایران در زمین چمن اصلی ورزشگاه اسوئنه تمرین خود را برگزار کند که با توجه به قوانین فیفا، در نهایت این تمرین در زمین تمرینی این ورزشگاه و با شادابی و طراوت خاصی انجام شد.

بازیکنان ایران در جریان این تمرین، به مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداختند، ضمن اینکه مهدی حیدری مربی دروازه بان‌های تیم ملی تمرینات خاصی را برای ایمان صادقی در نظر گرفته بود تا وی برای مقابله با قدرت سرزنی نفرات تیم اروگوئه بیشتر آماده شود.پیش از تیم ایران، بازیکنان اروگوئه در زمین اصلی این ورزشگاه تمرین آماده‌سازی خود را برگزار کردند.

بازیکنان و مربیان تیم اروگوئه در زمان خروج از ورزشگاه دقایقی در محل تمرین شاگردان دوستی حضور یافتند که با اعتراض به موقع مربیان تیم کشورمان، آنها بلافاصله به همراه تماشاگران حاضر در کنار زمین، از ورزشگاه خارج شدند.

نتایج جالب توجه حاصله در دیدارهای روز چهارشنبه جام جهانی نوجوانان، یکی از بحث‌های داغ بین کادرفنی و بازیکنان تیم ایران بود.

بازیکنان تیم ایران پس از پایان تمرین و در زمان بازگشت به هتل، همانند روزهای گذشته نماز جماعت را اقامه کردند و پس از آن مراسم باشکوه زیارت عاشورا در لابی طبقه دوم هتل برگزار شد.

نظم و اتحاد بازیکنان ایران در تمام موارد خصوصا اقامه نماز باعث شد، پس از حضور آنها در رستوران، نفرات تیم اروگوئه حرکات زشتی را انجام دهند اما بازیکنان تیم ایران بدون توجه به این اتفاقات و با روحیه‌ای بسیار بالا به صرف شام پرداختند.

در نهایت مربی تیم اروگوئه پس از پایان شام، از مسئولان تیم ایران عذرخواهی کرد. این حرکات نشان دهنده افت روحی بازیکنان اروگوئه بود که بازیکنان ایران با حفظ آرامش به بهترین شکل به این برخوردها پاسخ دادند.

دیدار تیم‌های فوتبال ایران و اروگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی نوجوانان جهان ساعت 19 پنجشنبه به وقت محلی (21:30 به وقت تهران) در ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار برگزار می شود.