ایران خواستار میزبانی مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا شد

مهدی محمد نبی ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت : پیش از این از سوی AFC کشور پاکستان به عنوان میزبان مسابقات مقدماتی جوانان در منطقه غرب آسیا انتخاب شده بود که با توجه به مشکلات داخلی این کشور به نظر می رسد کنفدراسیون فوتبال آسیا درصدد تغییر محل برگزاری این مسابقات است که در سفر اخیر بن همام به ایران، کشورمان رسما آمادگی خود را برای برگزاری این مسابقات اعلام کرد.

نبی تصریح کرد: ایران دو سال گذشته نیز میزبانی مسابقات مقدماتی جوانان و نوجوانان آسیا را برعهده داشت و توانست در سطح استانداردهای AFC این مسابقات را به بهترین شگل برگزار کند که با توجه سوابق خوب کشورمان در امر میزبانی این مسابقات، کشورمان از شانس بالایی برای کسب مجدد میزبانی رقابتهای مقدماتی جوانان برخوردار است.

وی یادآور شد: طبق تقویم AFC مسابقات مقدماتی جوانان آسیا آذرماه جاری برگزار خواهد شد و قراراست کنفدراسیون فوتبال آسیا ظرف 15 روز آینده در این زمینه به تصمیم گیری نهایی بپردازد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درعین حال تصریح کرد: طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال تیم فعلی نوجوانان ایران که با هدایت علی دوستی درمسابقات جام جهانی نیجریه شرکت دارد، نماینده کشورمان درمسابقات مقدماتی جوانان آسیا خواهد بود و همین مجموعه در مسابقات یک رده سنی بالاتر شرکت خواهند کرد که این تیم می تواند پشتوانه ارزشمندی برای فوتبال ایران باشد.