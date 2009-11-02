یزد قهرمان مسابقات شمشیربازی بانوان کشور در گنبد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از مسابقات 11 تیم با 46 بازیکن از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند.

در رده تیمی در مجموع 15 بازی انجام شد و از 10 تیم شرکت کننده در این بخش، تیمهای یزد اول، تهران دوم و همدان و گیلان به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین در رده انفرادی حدود 129 بازی مقدماتی، 36 بازی دور حذفی و در مجموع 156 بازی انجام شد.

آیسان قمصری از اصفهان، لیلا دهفان از یزد، اکرم مستقل چی و نجمه سازنچیان از از یزد رده های اول تا سوم بخش انفرادی را کسب کردند.

نماینده فدراسیون شمشیر بازی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: نفرات برتر این مسابقات برای انتخابی تیم ملی معرفی می شود.

محمدرضا شیخ الاسلامی افزود: به نفرات و تیمهای برتر این مسابقات مدال و کاپ داده شد.

این مسابقات از صبح شنبه در سالن ورزشی شهدای گنبد کاووس شروع شد.