بهره برداري از تونل رسالت 30 درصد حجم ترافيك بزرگراه همت را كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس محمد علي آبادي معاون فني و عمراني شهرداري تهران صبح امروز( شنبه) به همراه جمعي از خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي گروهي ضمن حضور در مراسم اتصال بخش شرقي -غربي تاج تونل جنوبي پروژه احداث ادامه بزرگراه رسالت، از بخش هاي مختلف اين تونل در حال احداث ، بازديد كرد.

مهندس علي آبادي در اين مراسم با اشاره به اينكه بزرگراه رسالت از شرقي ترين نقطه تهران شروع شده و تا غربي ترين نقطه شهر ادامه دارد تصريح كرد: در طول مسير بزرگراه رسالت پروژه هاي متعددي از جمله پل سرخه حصار، پل رسالت، پل تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه امام علي (ع) ، پل بزرگ تقاطع كردستان و رسالت، پل بزرگ ميدان نور و تونل رسالت در حال احداث است.

وي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي فاز اصلي پل ميدان نورآغاز شده است ، اظهار داشت: تا پايان سال جاري فاز اصلي اين پل كه ادامه رسالت خواهد بود افتتاح مي شود.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران ، هزينه اجراي تمام پروژه هاي مربوط به بزرگراه رسالت را 100 ميليارد تومان برآورد كرد و افزود: ساخت تونل رسالت به طول 950 متر تاكنون 16 ميليارد تومان هزينه در برداشته و بايد 17 ميليارد تومان ديگر نيز صرف شود تا اين تونل به مرحله بهره برداري برسد.

وي با تاكيد بر اينكه تونل رسالت تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد، افزود: كارهاي اوليه احداث تونل شمالي رسالت حدود 5 ماه قبل به اتمام رسيده و تا يك ماه ديگر به دنبال اتمام كار تونل جنوبي به راحتي خودروها نيز در سرتاسر تونل تردد مي كنند.

مهندس علي آبادي همچنين اظهار داشت : تونل رسالت در برابر زمين لرزه هايي تا 5/7 ريشتر مقاوم سازي شده است و از نظر فني- مهندسي نيزتمام استاندارد هاي بين المللي در آن رعايت شده است.

وي افزود: به منظور شكستن حجم ترافيك بزرگراه همت، علاوه بر تونل رسالت ، يك مسير غرب به شرق نيز به اين بزرگراه اضافه مي شود ؛ تا تمام خروجي و ورودي هايي كه موجب كندي ترافيك شده كور شوند.

مهندس مهدي حجت مدير پروژه تونل رسالت نيز در خصوص ويژگي ها و مشخصات اين تونل گفت: تونل رسالت قسمت غربي ، شرقي آزاد راه رسالت را بوسيله يك تونل 800 متري و تونل كوتاهي به طول 120 متر كه حد فاصل آن در منطقه دره نظامي گنجوي است با يك پل به بزرگراه متصل مي كند.

به گفته وي دهانه هر يك از دو تونل 5/16 متر با سه باند مي باشد و اين تونل از زير ساختمان هاي مسكوني ، سيستم هاي فاضلاب شهري و اززير خاكهاي بسيار سست تهران با رعايت تمام استانداردهاي بين المللي و لحاظ نكات ايمني مي گذرد.

حجت با اشاره به اينكه تمام نكات ايمني از جمله مقاوم سازي در برابر زلزله و ايزولاسيون در ساخت اين تونل رعايت شده است تصريح كرد: دستگاههايي در طول تونل نصب شده است كه هرگونه تغيير يا نشست و حركت پايه ها و عرض تونل را بررسي كرده و هر روزه از آنها تصوير تهيه مي كند.

وي در خاتمه اظهار داشت: سيستم هاي اطفاي حريق و هشدار دهنده ها و... نيز در طول مسير تونل نصب شده است.