پروژه های اساسی و زیر ساختی شهرستان پاکدشت پیشرفت ندارد

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: با توجه به دو سفر استانی رئیس جمهور به پاکدشت، اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی دو پروژه مهم احداث بیمارستان و کمربندی اصلی شهرستان هنوز مشکل دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف عالیه در شهرستان، باید از همه ظرفیت های استانی و ملی استفاده کرد.

بشیری احداث استادیوم پنج هزار نفری را نیز ضروری دانست و افزود: پیگیریهای زیادی در مورد سه پروژه اشاره شده، انجام گرفته و از ابتدای سال 88 روند اجرایی این پروژه ها شکل مطلوبتری به خود گرفته است.

پروژه پارچین برای پاکدشت و تهران حیاتی است

وی در مورد پروژه جاده پارچین که اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی را منجر می شود، اظهار داشت: این پروژه، مصوبه سفر اول رئیس جمهور بوده که در سفر دوم و سفر سرزده اخیر ایشان به پاکدشت، تأکید شده است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس افزود: طی مذاکراتی که با مسئولان مرتبط و شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان صورت گرفته، کار گروه دولت باید هر چه سریعتر تشکیل شده و این پروژه، تعیین تکلیف شود.

وی این پروژه را برای پاکدشت و تهران بزرگ حیاتی دانست و تأکید کرد: این جاده، مشکلات عدیده حمل و نقلی پاکدشت را برطرف می کند و باعث کاهش ترافیک در تهران بزرگ و همچنین کاهش آلودگی در این منطقه می شود.

بشیری در پایان افزود: امید است که وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با این چهار پروژه حیاتی و مهم شهرستان، همکاری های لازم را انجام دهند تا شاهد روند محسوس پیشرفت و آبادانی در پاکدشت باشیم.