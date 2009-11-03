وجود فاصله طبقاتی زیاد در استان تهران / جمعیت زیاد و اعتبارات اندک است

فرهاد بشیری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: در حال حاضر در کشور، قوای مجریه، مقننه و قضائیه از تمام توانشان برای خدمت استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: وضعیت حال حاضر کشور، بهترین زمان برای پیشرفت و عمران و آبادانی است که این زمان را نباید از دست داد.

این نماینده مجلس افزود: نمایندگان استان در مجلس آمادگی دارند از همه ظرفیت ها برای افزایش اعتبارات استفاده کنند.

بشیری خاطرنشان کرد: فاصله طبقاتی و شکاف بسیار عظیمی در مناطق مختلف استان تهران وجود دارد که این استان را دچار دردسر و مشکل کرده است.

وی افزود: استان تهران شامل دو منطقه برخوردار و غیربرخوردار است که همین موضوع، تصمیم گیری های کلی در خصوص مجموعه استان را با مشکل مواجه می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بعضی افکار، تهران را تنها مناطق بالای شهر مثل ظفر و جردن می دانند ولی واقعیت این است که حاشیه های استان تهران مشکلات خاصی دارد.

جمعیت استان تهران زیاد و اعتبارات اندک است

وی افزود: 19 درصد جمعیت کشور در استان تهران است ولی متأسفانه تنها پنج درصد اعتبارات کشور به این استان تعلق دارد.

بشیری تأکید کرد: استان تهران از ظرفیت و پتانسیل های خوبی برخوردار است ولی متأسفانه از این پتانسیلها به خوبی استفاده نمی شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: استان تهران نیازمند توجه بیشتر و جدی تر مسئولان ارشد کشور است تا ظلم بزرگ به مردم حاشیه و مناطق غیربرخوردار این استان می شود، از بین برود و کمبودها برطرف شود.