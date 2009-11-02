خاتمی: تمسک به کلام الهی نیاز انسان در جهان پر از فتنه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که شامگاه شنبه 9 آبان‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران گفت: در سال‌های گذشته بنیاد جشنواره اخلاق و نیایش گذاشته شد و امسال توفیقی بود که در ایام میلاد امام رضا (ع) این مراسم را برگزار کنیم. این جشنواره هویت ایرانی را در قالب تفکر آئینی تعریف کرد.

وی ادامه داد: بارگاه امام رضا (ع) تجلی ذوق و هنر ایران در دوره‌های مختلف بوده که همه هنرمندان ظرفیت‌های هنری خود را برای خلق بهترین آثار در آن بکار گرفتند. در دورترین زمان‌ها نخستین ضریح حرم امام هشتم را گروهی از زرتشتیان ساختند و این ریشه در معرفت و شناخت عمیقی داشت که ایرانیان به خاندان پیامبر اکرم (ص) داشتند.

مسجدجامعی یادآور شد: حدود 10 سال پیش که بنیاد این جشنواره‌های رضوی پایه‌گذاری شده بود ما نیاز به مشارکت دستگاههای دیگر هم داشتیم. سال گذشته افسوس خوردیم که قیصر امین‌پور در این مراسم نیست و امسال این افسوس دو برابر شد و خانم طاهره صفارزاده نیز در میان ما نیست.

تقدیر از سیدرضا میرکریمی

وی درباره بخش‌های مختلف جشنواره اخلاق و نیایش گفت: به نیت امام هشتم شعر را به هفت هنر دیگر اضافه و فعالیت‌های این حوزه را ساماندهی کردیم. در جشنواره هنرهای آئینی در ایتالیا فیلمی از رسول صدرعاملی درباره زوار امام رضا (ع) برگزیده شد. آثاری که هنرمندان ایرانی درباره امام رضا (ع) ساخته‌اند از سطح ملی فراتر رفته و در سطح بین‌الملل طنین افکنده است.

در این بخش از مراسم دو اپیزود از نمایش "مسافران" نوشته و کار محمد رحمانیان با بازی مونا احمدی و افشین هاشمی اجرا شد. در ادامه محمدحسین مهدوی شعر "نرگس هنوز" را قرائت کرد. سپس با حضور سیدمحمد خاتمی، مسجدجامعی، محمد احصایی و مجید مجیدی از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره اخلاق و نیایش تقدیر به عمل آمد.

آیت‌الله شیخ عبدالله جوادی آملی، حجت‌الاسلام حاج شیخ‌ هاشم رسولی محلاتی، محمدحسین مهدوی، هادی ندیمی، محمد رحمانیان، سید حسام‌الدین سراج، سیدرضا میرکریمی و سیدرضا بنی‌رضی برگزیدگان بخش‌های جشنواره اخلاق و نیایش بودند.

در بخش پایانی مراسم خاتمی گفت: راه‌اندازی این جشنواره از برکات حضور آقای مسجدجامعی در وزارت ارشاد بود. اما در این کشور گاه عظمت‌ها نادیده گرفته و فعالیت‌ها معکوس بیان می‌شود. البته آنکه برای خدا کار می‌کند منتظر این نمی‌ماند که چگونه با او برخورد می‌کنند. این جشنواره برای بزرگداشت شخصیت‌های علمی و هنری است که برای دین و قرآن تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: این مراسم باید مصادف با مناسبتی از ائمه اطهار باشد زیرا قرآن تجلی وجود خداوند و امامان تجلی وجود آدمی کلام خدا هستند. ما نیازمند تمسک به کلام‌الله مجید هستیم. در زمان فتنه تمسک به قرآن بیشتر مورد نیاز است و ما در جهان پر از فتنه هستیم. لازم است در جهان امروز جای ظلم و ستم، جنگ و کشتار و زورگویی، گفتگو جایگزین شود.

رئیس بنیاد باران گفت: گفتگو سلاح اهل اندیشه و فکر است. کسانی اهل گفتگو نیستند که خود را مدار و محور عالم می‌دانند و خود را در نبود دیگری می‌بینند و اگر به زور برسند زور را به جای منطق می‌نشانند. اگر بنای گفتگو نباشد گفتگو میان تمدن‌ها مشکل می‌شود و حتی اگر گفتگو در میان تمدن یا مذهبی هم نباشد، زور باعث تنگتر شدن زندگی برای مردم می‌شود.

خاتمی با ذکر نکاتی از سفر خود در زمان ریاست جمهوری به شهر وایمار آلمان گفت: در آنجا در جلسه‌ای با حضور دو اندیشمند و ایزدشناس معروف مطرح شد که مسیحیان انجیل را به عنوان اثری انسانی نقد می‌کنند. ولی مسلمانان و بسیاری از گزارشگران غیر مسلمان اذعان دارند که قرآن مجید کلماتی است که به پیامبر اکرم (ص) نازل و همان لحظه ثبت و ضبط شده است.

وی ادامه داد: این اجماع در بین همه فرقه‌ها و محققان اسلامی وجود دارد که کلام‌الله مجید عین کلام الهی است. قرآن ظاهری دارد که در دست همه است و دارای بطونی است که قابل تفسیرند ولی تفسیرگر باید راسخ در علم باشد. قرآن مجید منحصر در ظاهر آن نیست و گاه این ظاهر می‌تواند راهزن بشود. جفای بزرگ به قرآن و جوامع اسلامی از سوی ظاهرپرستان بوده است.

رئیس جمهوری پیشین گفت: این دسته از انسان‌ها با دیدگاه خود زندگی را بر مردم تنگ کرده‌اند. این ظاهرپرستی و ظاهربینی مبنای نظم امور قرار گرفته و هر کس مبتنی با آن نباشد مورد فشار و ستم قرار می‌گیرد و وجودش در جامعه برتافته نمی‌شود. کلام‌الله مجید باطنی بسیار عمیق دارد که راسخان در علم با تأویل خود می‌توانند به لایه‌های عمیق آن راه پیدا کنند.

خاتمی ادامه داد: اصل و ریشه عمیق قرآن همچون ذات الهی در عین درخشندگی پوشیده است. مسلمانان معتقدند هر کلمه در پس خود بطونی دارد که با دسترسی به آن می‌توان به افق‌هایی روشن رسید. اگر بناست قرآن و اسلام باعث نظم باشند باید به خدا پناه برد وقتی برپاکنندگان نظم ظاهربینان باشند. این نظم را باید اندیشمندان، حکما و زبانشناسان کشف و به بطن قرآن راه پیدا کنند.

احمدرضا درویش، محمدمهدی حیدریان، سیدمحمد بهشتی، محمدمهدی عسگرپور، علیرضا رئیسیان،‌ رضا بابک، حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران، مریم معترف و... از جمله میهمانان حاضر در مراسم اختتامیه جشنواره اخلاق و نیایش بودند.