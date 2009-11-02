تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در زنجان به شش نفر رسید

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: مورد اخیر ابتلا به این بیماری، نوزادی از شهرستان خدابنده است که طبق آخرین گزارش ها، این نوزاد هم اکنون بستری و تحت درمان قرار گرفته است و وضعیت عمومی وی رضایت بخش است.

وی آخرین آمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کل دنیا را نزدیک به نیم میلیون نفر عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون پنج هزار نفر در سطح دنیا بر اثر این بیماری، جان خود را از دست داده اند.

سروری زنجانی افزود: بر اساس آخرین آمار، کل موارد مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور برابر با هزار و 638 نفر و قربانیان این بیماری، 22 نفر است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود این بیماری تا دو سال در کشور وجود داشته باشد که به طور کلی گسترش این بیماری در دنیا غیرقابل اجتناب است و امکان ریشه کنی آن در شرایط موجود حتی توسط کشورهای پیشرفته نیز میسر نیست.

سروری زنجانی با بیان اینکه مدیریت مطلوب مقابله با آنفلوانزای نوع A در استان مانع روند توسعه بیشتر این بیماری شده است، افزود: نکته جالب توجه این است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، به رغم دارا بودن امکانات درمانی و بهداشتی بسیار قوی، به فاز دوم این بیماری رسیده اند.

این مسئول آموزش و اطلاع رسانی به موقع را از اولین اولویتها در مقابله با آنفلوانزای نوع A دانست و تصریح کرد: استان زنجان از نظر اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به این بیماری در میان سایر استانها به عنوان استان نمونه شناخته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: بر اساس مصوبه کمیته پیشگیری از این بیماری، مقرر شده است به هر دانشجو حداکثر تا هفت روز، مجوز غیبت داده شود. در عین حال در شرایط شیوع پیشرفته بیماری، با هماهنگی به عمل آمده در دانشگاه و با موافقت ریاست دانشگاه و کمیته پیشگیری از آنفلوانزای نوع A، دانشگاه می تواند به مدت هفت روز تعطیل باشد.

سروری زنجانی در خصوص اقدامات صورت گرفته در برابر تراکم بیماران در مراکز درمانی گفت: به عنوان اولین اقدام، طی دستورالعملی که به کلیه بیمارستانها ابلاغ شده است با کاهش تعداد بیماران الکتیو (بیمارانی که وقت قبلی گرفته اند) حدود 15 درصد تختهای بیمارستانی را برای بستری بیماران مشکوک به آنفلوانزای نوع A در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه تعداد پزشکان اورژانس در هر یک از شیفتها یک پزشک است، افزود: این تعداد هم اکنون به دو پزشک افزایش یافته است همچنین 50 درصد از پرسنل درمانی غیر شیفت به صورت آنکال، آماده ارائه خدمات در صورت نیاز هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به اینکه داروهای مورد نیاز درمان آنفلوانزای نوع A به میزان کافی تهیه شده و در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است، گفت: در همین راستا و به جهت اطلاع رسانی مناسب به جامعه، بروشور، پنفلت و سایر امکانات به عموم مردم و مطب های خصوصی و دولتی ارائه شده است.