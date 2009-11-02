250 میلیارد تومان در زمینه صنایع برتر در کشور سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رمضانعلی صادق زاده صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان زنجان با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه سرمایه گذاری در صنایع برتر و های تک طی سالهای اخیر گامهای موثری برداشته است، افزود: طی سال گذشته 235 میلیارد تومان در قالب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و مشارکت سازمان در ایجاد واحدهای تولیدی مساعد، اعتبار اختصاص یافت.

وی تلاش برای جذب سرمایه گذاری را از مهمترین اولویتهای این سازمان دانست و گفت: با تاکید بر این مسئله، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای توسعه سرمایه گذاری در کشور گامهای بزرگی برداشته است.

صادق زاده افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ریسک سرمایه گذاری در کشور را کاهش داده است و این نقش موثر در زمینه ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف به خصوص بخش صنایع بزرگ و های تک دارد.

صادق زاده از اجرای 11 طرح در قالب طرحهای های تک در کشور توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سال گذشته خبر داد و گفت: این طرحها در بخش های مختلف پزشکی، بیوتکنولوژی، بهداشتی و دارویی و فنی است.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با اشاره به طرحهای در دست اجرای این سازمان، از تولید واکسن تب برفکی در آینده نزدیک در مهاباد خبر داد و گفت: با توجه به اینکه واکسن تب برفکی از خارج از کشور وارد می شود و این امر موجب صرف هزینه های زیاد می شود لدا با ساخت این واکسن، کشور از واردات این نوع واکسن بی نیاز می شود.

صادق زاده در ادامه با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بخش های مختلف اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی فعالیت گسترده دارد، افزود: در آینده نزدیک پروژه ساخت دریچه قلب با مشارکت خصوصی در جزیره کیش اجرا می شود و امیدوار هستیم طی چند ماه آینده این طی به بهره برداری برسد.

وی توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی را از اهداف مهم در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست و افزود: این سازمان از طرحهای مختلف در بخش خصوصی گامهای موثر برداشته است.

صادق زاده، مناطق محروم، صنایع برتر و های تک را از اولویت های مهم در سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عنوان کرد.