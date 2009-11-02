رامین جایگزین ملکیان در معاونت مطبوعاتی ارشاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پس از اظهارات علیرضا ملکیان در رد استعفاء خود از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، وی از این سمت برکنار شد و در عوض به عنوان مشاور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر ارشاد منصوب شد.
سیدمحمد حسینی در حکم خود خطاب به ملکیان آورده است: اهالی مطبوعات، خدمات آنان را که نقشی ماندگار برجا نهادهاند و چشماندازهای تازهای به این حوزه دادهاند، به بوته فراموشی نمیسپارند و به خیرشان در عرصههای دیگر امیدوارند.
عزل ملکیان از معاونت مطبوعتی در حالی صورت میگیرد که وی چند روز پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اینکه استعفاء خود را "یک شایعه" قلمداد کرد، گفته بود: همه رفتنی هستیم و اگر قرار بود میزها به ما و کسانی که قبل از ما پشت آنها نشستهاند وفا کنند باید آنها ماندنی میشدند. تغییرات هم طبیعی است اما من توکلم به خداست و در هر شغل و پست و مسئولیتی که باشم خودم را خدمتگزار انقلاب و نظام و مردم میدانم.
وزیر ارشاد در عین حال محمدعلی رامین را در پست معاونت مطبوعاتی، جایگزین ملکیان کرد.
رامین در دولت نهم از مشاوران محمود احمدینژاد و نیز خودِ حسینی - در زمان تصدی دانشگاه پیام نور - و همچنین دبیرکل بنیاد بین المللی هولوکاست بود.
وزیر ارشاد در حکم رامین، خواستار تدوین پیشنویس نظام جامع رسانهای و طراحی نظام رتبهبندی مطبوعات وروزنامهنگاران شده است.
جلب مشارکت دستاندرکاران مطبوعات و خبرگزاریها برای تدوین هر چه سریعتر و دقیقتر پیشنویس نظام جامع رسانهای، طراحی نظام رتبهبندی مطبوعات و روزنامهنگاران با معاضدت خبرگان و معتمدین مطبوعات، گسترش همکاریهای رسانهای داخلی و خارجی با رعایت اصول حاکم بر سیاست خارجی، ارتقای سطح دانش روزنامهنگاران و تربیت خبرنگارانی کارآمد در عرصه بینالمللی، توجه بیش از پیش به حمایت از نشریات الکترونیکی و محلی و اهتمام به اشاعه فرهنگ رسانهای و رعایت اخلاق حرفهای از دیگر ماموریتهای محوله به معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد است.
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