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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۳

برپایی همایش شاعران ایران و جهان در فروردین 89 / حضور 50 شاعر در ایران

برپایی همایش شاعران ایران و جهان در فروردین 89 / حضور 50 شاعر در ایران

همایش "تعامل شاعران ایران و جهان" هفته آخر فروردین 89 با حضور شاعرانی از 50 کشور جهان در تهران برگزار می‌شود.

حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از قطعی شدن زمان برپایی این همایش خبر داد و گفت: همایش تعامل شاعران ایران و جهان در هفته آخر نخستین ماه بهار سال آینده یعنی از 25 فروردین (روز بزرگداشت عطار نیشابوری) تا اول اردیبهشت (روز بزرگداشت سعدی) سال 1389 در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به قطعی شدن زمان برپایی همایش، مهمانان خارجی ما مشخص شده‌اند؛ 50 کشور مهمان این همایش هستند که از هر کشور یک شاعر به ایران خواهد آمد. موسی بیدج دبیر این همایش خواهد بود.

قرار است شاعران جوان و پیشکسوت برگزیده سومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر نیز در این همایش حضور یابند و به تعامل و هم‌اندیشی درباره شعر معاصر، تحولات ادبی کشورهای مختلف و ویژگیهای شعر انقلاب اسلامی بپردازند.

همایش مذکور مصوب شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر سال گذشته است.

کد مطلب 975219

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