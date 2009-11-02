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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۸

علامه فضل الله:

مصر با پیوستن به ایران و ترکیه به نقش اصیل خود بازگردد

مصر با پیوستن به ایران و ترکیه به نقش اصیل خود بازگردد

یکی از مراجع عالیقدر شیعیان لبنان امروز تصریح کرد که مصر با پیوستن به تلاش های ترکیه و ایران در رفع مشکلات جهان اسلام به نقش تاریخی خود بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره،علامه "محمد حسین فضل الله" اظهار داشت: ترکیه و ایران حق دارند که به عنوان دو کشور آگاه و بیدار برای منافع خود تلاش کنند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که ترکیه و ایران مسئولیت مسائل جهان اسلام را بپذیرند و برای کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورهای اسلامی تلاش کنند.

علامه فضل الله همچنین تلاش های ترکی - ایرانی و پیشتر ترکی - سوری را در زمینه رفع مشکلات جهان اسلام ستود و ابراز امیدواری کرد که مصر نیز با پیوستن به این تلاش ها به نقش تاریخی و اصیل خود بازگردد.

این روحانی برجسته در ادامه گفت: ما همواره تاکید کرده ایم که هر نزدیکی میان دیدگاه ها و جنبش سیاسی یک کشور اسلامی با کشور مسلمان دیگر و یک جنبش اسلامی با جنبش دیگر تاثیر مثبتی بر جهان اسلام و کشورهای عربی خواهد گذاشت.

کد مطلب 975223

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