نمی دانم چرا موضوع دوپینگ روی استقلال اهواز متمرکز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی شامگاه یکشنبه پس از کسب اولین پیروزی این فصل در برابر صباباتری در گفتگو با خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: وقتی تیمی 14 هفته در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نمی شود باور پیروزی در آن تیم از بین می رود زیرا در شش بازی گذشته برد در یک قدمی ما بود ولی موفق به کسب آن نشدیم.

وی افزود: امروز در حالی در این دیدار موفق به کسب پیروزی شدیم که از هر لحاظ شایسته آن بود زیرا غیر از دو گلی که وارد دروازه حریف کردیم یک پنالتی خراب کردیم و داور یک پنالتی به سود ما نگرفت و یک گل ما را نیز آفساید اعلام کرد.

جلالی گفت: امیدوارم این پیروزی یک آغاز جدید برای فولاد باشد. در این بازی از هواداران بسیار ممنون هستم که ما را حمایت کردند و از مدیریت نیز تشکر می کنم که همواره در کنار و حامی تیم بودند.

به رمضانی دیگر پنالتی نمی دهم

وی در خصوص اینکه چرا با وجود اینکه سعید رمضانی در برابر پرسپولیس پنالتی خراب کرد در این بازی نیز زدن ضربه پنالتی به وی سپرده شد، گفت: ما تصمیمات خود را بر اساس تمرینات خود می گیریم و رمضانی نیز در تمرینات بسیار خوب پنالتی می زد ولی از این پس دیگر زدن پنالتی ها را به وی نخواهم داد.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص صحبتهای ضیایی که گفته بود "افراد باید اصالت خود را حفظ کنند"، اظهار داشت: این خیلی خوب است که ما اصالت خود را همواره حفظ کنیم. در فوتبال همه همدیگر را می شناسند و نمی توانند برای همدیگر نقش بازی کنند.

اردوی پنج روزه در امارات

جلالی تصریح کرد: خوشحال هستم که در این بازی موفق به کسب برد شدیم و از ذهنیت عدم کسب پیروزی فاصله گرفتیم. در نیم فصل دوم از مدیریت خواسته ام یک اردوی پنج روزه در امارات برای ما ترتیب دهد تا بتوانیم روحیه بازیکنان را ترمیم کنیم.

وی در خصوص اظهاراتش بعد از بازی با پاس همدان در مورد مسئله دوپینگ و اینکه برداشت از سخنان او این بوده که استقلال اهواز را متهم کرده است، عنوان کرد: من در آن صحبت ها اسم هیچ تیمی را نیاوردم ولی نمی دانم چرا مسئله دوپینگ روی استقلال اهواز متمرکز شد. من در این شهر میهمان هستم ولی این فولاد و استقلال اهواز هستند که باید سالیان سال در کنار هم زندگی کنند و به همدیگر کمک کنند بنابراین نباید با اینگونه حرف ها روابط این دو تیم تیره و تار شود.

جلالی افزود: در آن مصاحبه منظور من تنها تیم هایی نبودند که در مقابل آنها بازی کردیم بلکه از کمیته ضد دوپینگ خواستم با این موضوع به شدت برخورد کند و نظارت بیشتری داشته باشد زیرا بازی های لیگ بسیار فشرده هستند و ممکن است کسانی از دوپینگ استفاده کنند.

بازیکنان هفت تیم از حال رفته اند

سرمربی فولاد ادامه داد: از حال رفتن بازیکنان پس از پایان بازی تاکنون برای هفت تیم در لیگ برتر اتفاق افتاده و من تنها استقلال اهواز را نگفتم که بازیکنانش به چنین سرنوشتی دچار شده اند ولی ذهن من تردید داشت و خواستار نظارت بیشتر شدم.

وی عنوان کرد: باید از همه تیم ها تست دوپینگ گرفته شود البته می دانم که همه نمونه ها را نمی توان به آزمایشگاه فرستاد ولی از بین نمونه ها می توان قرعه کشی و برخی از آنها را برای آزمایشگاه ارسال کرد.

جلالی تاکید کرد: من خود در استقلال اهواز مربیگری کرده ام و هنوز برخی هواداران این تیم به من ابراز محبت می کنند بنابراین تاکید می کنم منظور من تنها استقلال اهواز نبود.

وی در خصوص اینکه گفته می شود دو بازیکن از استقلال اهواز از شما به دادگستری شکایت کرده اند، گفت: از این موضوع بی اطلاع هستم ولی اگر اتفاق افتاد مشکلی خاصی ندارد.

کاشانی در مورد آرفی قول همکاری داد

سرمربی فولاد خوزستان در مورد روند مذاکرات این تیم با پرسپولیس تهران برای جذب اشپیتیم آرفی عنوان کرد: باشگاه در حال مذاکره است و من با حبیب کاشانی نیز در این خصوص صحبت کرده ام و وی قول همکاری داد ولی گفت باید این انتقال یا جابجایی منافعی برای پرسپولیس داشته باشد که من نیز اعلام کردم باشگاه فولاد حاضر به هرگونه تعامل در این خصوص است. البته کاشانی گفت اگر کریمی را بتوانیم جذب کنیم با این انتقال موافقت می کنم در غیر این صورت باید راهکار دیگری پیدا کنیم.