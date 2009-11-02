تأثیر نمرات پیش دانشگاهی در کنکور90/ احتمال حذف کنکور کاردانی در سال89

عبدالرسول پورعباس در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکور سراسری 89 گفت: در کنکور 89 تنها نمرات سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد اعمال می شود اما با توجه به اینکه آموزش و پرورش از سال جاری موظف شده است که امتحانات دروس پیش دانشگاهی را به صورت سراسری برگزار کند، نمرات پیش دانشگاهی در کنکور 90 تأثیر گذار خواهند بود.

وی افزود: طبق مصوبه اخیر در کنکور 89 مانند کنکور سال گذشته تنها نمرات سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد تاثیرگذار است.

پیش بینی می شود روند حذف کامل کنکور به سالهای 92 و 93 برسد

وی درباره زمان حذف کنکور نیز به مهر گفت: پیش بینی می شود روند حذف کنکور به سالهای 92 و 93 برسد.

احتمال حذف کنکور کاردانی در سال 89

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره حذف کنکور کاردانی گفت: حذف این کنکور به دلیل مشکل سربازی و نظام وظیفه اجرایی نشده است که وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش برای معافیت سربازی داوطلبان آن در حال مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح هستند از این رو احتمال دارد کنکور کاردانی در سال 89 حذف شود.