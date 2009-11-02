برگزاری دور دوم انتخابات در هفتم نوامبر/ تردید درباره مشروعیت دولت آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توسط "عبدالله عبدالله" رقیب اصلی "حامد کرزای" دور دوم انتخابات در روز هفتم نوامبر (16 آبان ماه) برگزار خواهد شد.

شینهوا در ادامه می افزاید که عبدالله خطاب به طرفداران خود در کابل گفت: لزومی به شرکت در انتخاباتی که آمیخته با تقلب است و منصفانه برگزار نمی شود، نیست. من این تصمیم را برای تقویت دموکراسی در کشور گرفته ام.

وی افزود: این یک تصمیم سخت است و قبل از اتخاذ آن با بسیاری از مردم افغانستان مشورت کردم.

بر اساس قانون اساسی افغانستان این احتمال وجود دارد که دور دوم انتخابات تنها با یک نامزد برگزار شود و به اعتقاد تحلیلگران همین امر منجر به تضعیف مشروعیت دولت خواهد شد.

در همین حال "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه که در آن مشروعیت دولت حفظ شده باشد، تاکید کرد.

با وجود افزایش فشارها بر رقیب اصلی رئیس جمهوری افغانستان برای اعلام موافقت خود با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله روز یکشنبه اعلام کرد که هرگز در دور دوم انتخابات شرکت نمی کند.

عبدالله عبدالله پیشتر تهدید کرده بود که فقط تا پایان روز شنبه منتظر پاسخ دولت افغانستان به خواسته های خود می ماند.