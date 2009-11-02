گزارش مهر از مرکز فروش علم؛ اینجا تجارت خانه علم است/ فروش پایان نامه صفحه ای 600 تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، بین انواع و اقسام آگهی ها و تبلیغات اطراف دانشگاه تهران، آگهی فروش پایان نامه های دانشجویی شاید کمتر به چشم بیاید اما برای خیل عظیم دانشجویان ترم آخر کارشناسی و یا کارشناسی ارشد احتمالا این داستان به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

شاید حتی تصور تجارت خانه ای که اسباب تجارت آن انواع و اقسام پایان نامه های دانشجویی باشد در ذهن نگنجد. تجارت خانه ای که به مرحمت حضور پر برکتش هر دانشجویی به راحتی و با صرف هزینه ای نه چندان زیاد می تواند از طی راه پر پیچ و خم تحقیق و مطالعه و جمع آوری پایان نامه رهایی یابد.

حتی فکر کردن به چنین مکانی و چنان امکانی وسوسه انگیز و اغوا کننده است چه رسد به آنکه ناغافل چشم بگشایی و خود را در برابر چنین بهشت برینی بیابی که راهی چندین و چند ماهه را در زمانی کمتر از یک ساعت می پیماید.

اما مژده این که به لطف نظارت و ارزیابی دقیق بر فعالیتهای مختلف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (!) چنین بهشت رویا و کم نظیری برای دانشجویانی که علاقه ای به تلاش علمی ندارند در خیابانهای تهران موجود است.

یکی از این بهشتها در نزدیکی میدان انقلاب است. این بهشت وسعت چندانی نداشته و از حدود مغازه ای کوچک در کنج زیر زمین ساختمانی تجاری فراتر نمی رود.

سه دستگاه رایانه و سه کارمند کلیه امکانات مورد نیاز مکانی هستند که ظاهرا امتیاز انحصاری بانکی منحصر به فرد از پایان نامه ها و پروژه های مختلف دانشجویی را برای دستیابی به هرگونه پایان نامه در هر مقطع از هر رشته تحصیلی و با هر سوژه ای که بخواهی دارد. تنها کافی است که کمی سر کیسه را شل کنی. البته زحمت انتخاب نیز با خود شماست. هر چند کارمندان زحمت کش این موسسه فنی آن قدر دلسوز هستند که در زمان انتخاب پایان نامه نیز شما را راهنمایی کرده و مشاوره رایگان ارائه می دهند.

خیل عظیم دانشجویانی که بیرون و داخل مغازه یافتن پایان نامه های موعود خویش را انتظار می کشند نشان از آن دارد که این موسسه از اقبال عمومی درخور توجهی برخوردار است.

فرایند سفارش پایان نامه در موسسه ...

عجیب این که پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی اعم از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری از نظر قیمت تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها عامل تعیین کننده قیمت پایان نامه ها تعداد صفحات آنهاست

روند کاری این موسسه بدین شکل است که ابتدا دانشجویان سوژه های مد نظر خود را روی کاغذ نوشته و به منشی ارائه می دهند. پس از چندی انتظار نه چندان طاقت فرسا، شما را فراخوانده و لیستی چند صفحه ای از پایان نامه های مرتبط و یا نزدیک به سوژه های مورد نظر شما را در برابرتان می گذارند.

در اینجا راهنمایی و مشاوره رایگان برای انتخاب پایان نامه ای درخور و شایان توجه ارائه می شود که البته انتخاب استفاده از مشاوره با خود مشتری خواهد بود.

عجیب این که پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی اعم از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری از نظر قیمت تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها عامل تعیین کننده قیمت پایان نامه ها تعداد صفحات آنهاست.

بعد از انتخاب پایان نامه مورد نظر، تعداد صفحات آن را شمرده و قیمت تمام شده را به عبارت صفحه ای 600 تومان محاسبه می کنند که برای یک پایان نامه صد و چند صفحه ای که قسمت من بود چیزی نزدیک به 80 هزار تومان هزینه در بر داشت.

البته با وجود آن که 80 هزار تومان برای دریافت یک پایان نامه تخصصی 130 صفحه ای کارشناسی ارشد نرخ چندان زیادی به نظر نمی رسد، مسئولان این موسسه از سر خیرخواهی نوع دیگری از پایان نامه را نیز آماده ارائه دارند که منابع تحقیق آنها فرق داشته و طبعا قیمت پایین تری دارد.

این پایان نامه ها هر صفحه 400 تومان قیمت دارند که متعلق به دانشجویان بیچاره ای است که پایان نامه های خود را برای تایپ و یا صحافی و ویرایش به این موسسه سپرده اند.

اما شما این را نخواهید فهمید چرا که پشت میز بوده و از اطلاعات داخل رایانه مسئول محترم این موسسه فنی و یا بانک جامع پایان نامه های فروشی بی خبر هستید.

وقتی از امکان لو رفتن و یا مشخص شدن دزدی بودن پایان نامه حرف می زنید مسئولین این موسسه فروش پایان نامه تاکید می کنند در صورت تغییری جزئی در تیتر پایان نامه و کشیدن دستی بر ظاهر مطالب آن، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد

اما چنانچه مثل خبرنگار مهر کمی جسارت و زرنگی به خرج داده و به آن سوی میز متمایل شوید تازه می توانید ببینید که پایان نامه هایی با قیمت صفحه ای 400 تومان در قالب بانکی گسترده در رایانه موسسه موجود است و پایان نامه هایی با قیمت صفحه ای 600 تومان از طریق جستجو در پژوهشگاهی که پایگاهی علمی و معتبر در خصوص پایان نامه های دانشجویی دانشگاههای مختلف است به دست می آید.

وقتی با چهره ای نگران از امکان لو رفتن و یا مشخص شدن دزدی بودن پایان نامه حرف می زنید و در این باره سئوال می کنید، مسئولین بانک جامع پایان نامه های دزدی با چهره ای آرام به شما این نوید را می دهند که در صورت تغییری جزئی در تیتر پایان نامه و کشیدن دستی بر ظاهر مطالب آن، جای هیچگونه نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.

یکی از کارمندان این موسسه با لبخندی آرامش بخش می گوید: این کار همیشگی ماست و روزانه کار مشتری های متعددی را بدین طریق راه انداخته ایم که تا کنون به مشکل خاصی بر نخورده اند.

کارمند دیگری تاکید می کند که نام دانشگاه و استاد راهنمای این پایان نامه ها مشخص است لذا با چک کردن آنها با دانشگاه و اساتید مشتری می توان از لو نرفتن کپی برداری از پایان نامه ها اطمینان حاصل کرد.

به گزارش مهر، در آخرین گردهمایی معاونین پژوهشی دانشگاههای سراسر کشور مقرر شد ثبت پیشنهاد تحقیق یا پروپزال پایان نامه توسط تمامی دانشگاهها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اجرایی شود. این موضوع با هدف جلوگیری از ارائه طرحهای تحقیقاتی و پروپزال های تکراری پیش بینی و تصویب شده که تمامی دانشگاه های کشور ملزم به اجرای آن هستند.

حال این سئوال مطرح می شود که آیاد با وجود تمام پیش بینی های وزارت علوم و دانشگاهها برای جلوگیری از تقلب و تکرار در ارائه پایان نامه ها آیا تغییری مختصر در تیتر و ظاهر این پایان نامه ها همه تمهیدات پیش بینی شده را نقش بر آب خواهد کرد؟

اگر پاسخ منفی است که تکلیف دانشجویانی که برای اخذ پایان نامه های تقلبی و بی اساس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری صفحه ای 600 تومان پول می دهند چیست و اگر پاسخ مثبت است که چه کسی پاسخگوی سهل انگاری مسئولان در این زمینه خواهد بود؟

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گزارش: مهیار زاهد