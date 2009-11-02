صلح خاورمیانه به بن بست رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل عصر امروز دوشنبه مجددا با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه دیدار می کند. این دیدار با هدف یافتن راهی برای بازگرداندن طرف فلسطینی به پای میز مذاکره انجام می شود.

این در حالی است که مقامات آمریکایی معتقدند این مذاکرات به بن بست رسیده است.

میچل دیروز یکشنبه با "اسحاق مولکو" یکی از مشاوران ارشد نتانیاهو دیدار کرد و سپس نشستی را با مشاوران خود برگزار کرد. در همین رابطه یک مقام آگاه در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد : فلسطینیها واقعا یک مشکل هستند و در این مورد میان اسرائیل و آمریکا توافق نظر وجود دارد.

نتانیاهو روز گذشته درخواست فلسطینی ها برای توقف کامل شهرک سازی ها به عنوان پیش شرط مذاکرات را رد کرد .

از سوی دیگر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا که در روزهای گذشته به منطقه سفر کرده بود پس از دیدار با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و نتانیاهو، با این در خواست طرف فلسطینی مخالفت کرد. و این در حالی است که تشکیلات خودگردان از ابتدا توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی را پیش شرط آغاز مذاکرات صلح اعلام کرده بود.

با این اوصاف می توان گفت که نشست عصر امروز میچل با نتانیاهو نمی تواند نتیجه ای در بر داشته باشد زیرا طرف فلسطینی تا این لحظه از موضع خود در خصوص توقف شهرک سازی ها عقب نشینی نکرده است.