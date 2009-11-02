طرح روستای اسوه در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رئیس جمهور در سفر استانی خود به خراسان رضوی علاوه بر دیدار با جمعی از نخبگان و فرهیختگان جوان استان بنا به درخواست تعدادی از جوانان در نشستی صمیمی پیشنهادها و طرحهای آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به عضویت هفت هزار مبتکر و مخترع در کانون مخترعین ایران از مجموعه های مردم نهاد مرتبط با این سازمان گفت: بنا به تاکید رئیس جمهور و حمایت استاندار خراسان رضوی مکانی به عنوان کارگاه فنی برای مبتکرین و مخترعین استان تجهیز شده که از 100 اختراع برتر برای ساخت نمونه و به نمایش در آوردن آن در یک مدل نمایشگاهی حمایت می کند.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی دیگر دستاوردهای سفر احمدی نژاد به استان را الزام هزینه کرد 25 درصد اعتبارات برنامه ای دستگاه های فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی از طریق تشکلهای مردم نهاد جوانان عنوان کرد و ادامه داد: این پیشنهاد که در این جلسه مطرح شد مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد در استان خراسان رضوی توسط استاندار پیگیری و در قانون برنامه پنجم نیز آورده شود.

طالبیان افزود: رئیس جمهور همچنین پس از شنیدن درخواستهای چند تن از دانشجویان در مورد محدودیت های آموزشی در خراسان رضوی ضمن تاکید بر توسعه کیفی محتواهای آموزشی، تقویت کمی و کیفی سخت افزارها در فضای آموزشی و دانشگاهی را خواستار شد و استاندار را مسئول پیگیری جهت رفع موانع دستیابی دانشجویان به امکانات کرد.

وی فضای صمیمی حاکم بر جلسه دیدار جوانان خراسان رضوی با رئیس جمهور را از نکات قابل توجه دانست و گفت: در این دیدارها جوانان بدون هیچ واسطه ای مسائل و پیشنهادات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشته و احمدی نژاد نیز با دقت به تمامی پیشنهادات توجه کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی ادامه داد: در آخرین دیدار رئیس جمهور با جوانان استان در سومین سفر وی به استان، موضوع روستای اسوه، بار دیگر مطرح و مقرر شد روستایی برای اجرای این طرح به صورت پایلوت در خراسان رضوی شناسایی و طرح روستای اسوه در آن اجرا شود.

روستای اسوه با هدف تحقق اهداف چشم انداز در برنامه پنج ساله با دو محوریت جامعیت در ابعاد زندگی و توسعه و ارتقای فرهنگ دینی – اسلامی و محور قرار دادن توسعه فرهنگی اجرا خواهد شود به گونه ای که روستایی به عنوان الگو انتخاب و با استفاده از مبانی توسعه ایرانی اسلامی اهداف پیش بینی شده برای این روستا را در برنامه ای 5 ساله محقق خواهد نمود.