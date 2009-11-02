عبدالصمد مرفاوی، سرمربی تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین روز یکشنبه تیمش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط تیم استقلال مطلوب است، بازیکنان به خوبی تمرین می کنند و آماده دیدار با شاهین بوشهر هستند.

وی در ادامه امیدوارنه از موفقیت تیمش در دیدار با این تیم بوشهری یاد کرد و با اشاره به اینکه استقلال در مصاف با ذوب آهن مستحق شکست نبوده است، افزود: متاسفانه در چند هفته اخیر مصدومیت و محرومیت بازیکنان تاثیرگذار ما را دچار مشکل کرد و امتیازات حساسی را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه از غیبت بیژن کوشکی و خسرو حیدری در دیدار با شاهین بوشهر خبر داد و گفت: در بازی با شاهین بوشهر به غیر از حیدری و کوشکی تمامی نفرات را در اختیار داریم. خوشبختانه ترکیب تیم پس از چند هفته کامل شده و امیدواریم که بتوانیم پیروزی در این دیدار خانگی را از آن خود کنیم.

مرفاوی برتری در دیدار مقابل شاهین بوشهر را عاملی در جهت تحکیم جایگاه تیم فوتبال استقلال در صدر جدول رده بندی عنوان کرد و گفت: برای شاهین بوشهر و مردم این شهر احترام زیادی قائلم. به اعتقاد من بازی سختی را مقابل شاهین بوشهر پیش رو خواهیم داشت. شاهین با حضور محمود یاوری نتایج خوبی کسب کرده است و قطعا مقابل استقلال نیز همچون دیدار برابر پرسپولیس حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. در مجموع فکر می کنم هواداران عصر روز دوشنبه یک بازی زیبا را از هر دو تیم استقلال و شاهین شاهد خواهند بود.

"تیم فوتبال استقلال چهار دیدار اخیر را با تحمل دو شکست و کسب تنها دو نتیجه تساوی پشت سرگذاشته است. تداوم این روند نزولی شایعه برکناری مرفاوی را قوت بخشیده است"، مرفاوی در واکنش به این شایعات گفت: هیچ استرسی ندارم و کماکان با تمام وجود به کار خود ادامه می دهم. این حرف‌‎ها و شایعات تاثیری در کارم نمی گذارد و با قدرت هرچه بیشتر تیم را هدایت می کنم. من تا روزی که در استقلال هستم هرآنچه در توان دارم برای موفقیت این تیم به کار خواهم بست.

وی در ادامه افزود: هنوز در استقلال اتفاق خاصی رخ نداده است. تیم ما در جدول رده بندی عنوان دوم را در اختیار دارد و فکر نمی کنم که یک را مربی به خاطر اینکه تیمش دوم جدول است، اخراج کنند.

مرفاوی در ادامه از حمایت های کادر مدیریتی باشگاه استقلال به نیکی یاد کرد و گفت: من با تمام توانم تلاش می کنم تا جواب اعتماد مدیران باشگاه را با قهرمانی تیم بدهم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال بدشانسی، محرومیت و مصدومیت بازیکنان را از اصلی ترین عوامل ناکامی تیم استقلال برشمرد و گفت: از دست دادن هشت امتیاز در دیدارهای اخیر باعث شده که برای تیم حواشی تازه ای به وجود آید که با دو نتیجه خوب تمام این مسائل برطرف می شود.

وی در ادامه با ابراز رضایت از حمایتهای مدیران باشگاه استقلال افزود: من و همکارانم همیشه در تماس و ارتباط با مدیرعامل باشگاه هستیم. خوشبختانه آقای واعظی آشتیانی یکی از مدیرانی است که همیشه ناظر بر کار ما بوده و در کنار تیم ماست. صحبت‌ها و توصیه های آقای واعظ راهگشای ماست و از آن در جهت کمک به تیم استفاده می کنیم. ایشان تنها مدیری است که رابطه‌اش با سرمربی تیم بسیار دوستانه و صمیمانه است.

"اریش روته مولر سرمربی استقلال می شود"، " منصوریان به استقلال بازمی گردد" و....، مرفاوی در خصوص انتشار این اخبار و شایعات که از سوی باشگاه استقلال قویا تکذیب شده است، گفت: اصلا به حواشی کاری ندارم. همه مرا می شناسند و می دانند از هیچ کس هراسی ندارم. بدون شک تا روزی که در استقلال هستم با تمام وجودم کار می کنم روزی هم که بروم برای تیم محبوبم دعا می کنم. من مانند عده‌ای نیستم که وقتی دست‌شان از استقلال کوتاه می شود به هر شیوه‌ای روی می آورند تا خود را به این تیم وصل کنند.

وی در ادامه با لحنی تازه گفت: می دانم این صحبت‌ها از سوی چه کسانی مطرح می شود. آنها افرادی "خناس" هستند و من این آدمها را می شناسم و می دانم که چقدر برایشان مهم است که به هر طریق ممکن خود را به استقلال نزدیک کنند. آنها عده‌ای هستند که همیشه دم از هوادار می زنند و هواداران را جلو می اندازند و می خواهند با اسم هواداران خود را محبوب جلوه دهند. آنها به خاطر منافع خود از کلمه مردم استفاده کرده و به اعتقاد من از مردم سوء استفاده می کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: من صمد مرفاوی هستم. چه قبلا که در استقلال بودم و رفتم و چه حالا که برگشته‌ام هیچ وقت دنبال حاشیه نبودم و نیستم.

وی اصلی ترین هدف خود را سربلندی استقلال عنوان کرد و گفت: همه ما رفتنی هستیم نیمکت هدایت تیم اگر به کسی وفا می کرد صددرصد من امروز روی آن ننشسته بودم. به اعتقاد من استقلال مانند یک قطار در حرکت است و توقف نخواهد کرد و این ما هستیم که پیاده و سوار می شویم. سرمربیان زیادی در استقلال بوده‌اند که رفته اند و بعد از من نیز عده ای دیگر خواهند آمد و می روند. امیدوارم این آدمهای خناس و از خدا بی خبر چوب لای چرخ ما نگذاشته و اجازه دهند استقلال با آرامش به کار خود ادامه دهد.

"آقای مرفاوی، منظورتان از آدمهای خناس و بدخواه استقلال چه کسانی است؟"، مرفاوی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من نام آنها را خناس گذاشته‌ام. خداوند بزرگ است و روزی دست همه آنها را رو می کند. من هم در زمان مقتضی و در صورت لزوم با همه شما (خبرنگاران) در این مورد صحبت می کنم امیدوارم خداوندی که بر حق است خودش حق را به حقدار بدهد.

وی هواداران استقلال را افرادی فهمیده خواند که خوب را از بد تشخیص می دهند و گفت: از هواداران استقلال می خواهم با درایت و تیز هوشی که دارند به فکر موفقیت تیم باشد و از مجموعه استقلال حمایت کنند. آنها مطمئن باشند استقلال روزهای بحرانی را پشت سرمی گذارد و همچنان مدعی قهرمانی باقی می ماند.

"آیا نتایج تیم سپاهان بر کار شما تاثیر می گذارد"، مرفاوی در پاسخ به این پرسش نیز گفت: خدا را شاهد می گیرم که اصلا به نتایج تیم سپاهان کاری ندارم چرا که تنها رقیب ما سپاهان نیست. پیکان، ذوب آهن و حتی استیل آذین که روز شنبه پرسپولیس را شکست داد و 24 امتیازی شد، رقیب ما هستند. من اعتقاد دارم که همیه تیم‌ها خطرناک هستند به همین خاطر هیچ وقت فکر خود را به یک تیم معطوف نمی کنم.

" حضور بازیکنان استقلال در دفتر کار یکی از مسئولان پیشین این باشگاه و برگزاری جلسات مختلف با او آیا بر روند نتیجه گیری تیم استقلال تاثیر منفی نمی گذارد؟ آیا مرفاوی از این ملاقات‌ها باخبر است و برای مقابله با این موضوع چه برنامه ای دارد؟"، مرفاوی در این خصوص گفت: دقیقا در جریان این موضوع قرار ندارم اما حس ششم خوبی دارم و می دانم این موضوع از کجا نشات می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: من این افراد را به خدا واگذار کرده و تلاش دارم تا اتحاد را در تیم حاکم کنم. اگرهمه ما متحد باشیم هیچ کس نمی تواند در تیم بزرگ استقلال خللی ایجاد کند و تیر آنهایی که بد تیم را می خواهند به سنگ می خورد.

سرمربی استقلال در خاتمه خطاب به افرادی که به زعم او "منافع شان با جدایی از جمع آبی پوشان به خطر افتاده است"، گفت: امیدوارم این آقایان که منافع شان با جدایی از استقلال به خطر افتاده است دست از این کارها بردارند و با توجه به اینکه همیشه عنوان می کردند تعصب خاصی به استقلال دارند به جای اینکه برای استقلال مشکل ایجاد کنند این تیم را به آرامش برساند و اگر مدعی هستند که استقلال تیم محبوب آنهاست اجازه بدهند تیم محبوب‌شان به موفقیت برسد.