حذف محدودیت دهکهای درآمدی/ کارتهای عدالت را مدیریت می کنیم

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها، محدودیت دهکهای درآمدی را از این لایحه حذف و اختیار آن را به دولت واگذار کرد.

وی افزود: برهمین اساس، کارگروه تحول اقتصادی دولت نظام شناسایی گروههای هدف را برای دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی برای کلیه آحاد جامعه مشخص خواهد کرد.

فرزین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از ایرانیان مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند؟ پاسخ داد: پیشنهاد اولیه دولت به مجلس این بود که 70 درصد مردم معادل حدود 50 میلیون نفر در این باره تحت پوشش قرار گیرند.

وی در عین حال اعلام کرد درحال حاضر باتوجه به حذف محدودیت دهکهای درآمدی از این لایحه، کارگروه تحول اقتصادی دولت این موضوع را در اسرع وقت تعیین تکلیف خواهد کرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه هنوز میزان دقیق یارانه نقدی برای هر نفر در این کارگروه تعیین نشده است، گفت: تمام رقمهایی که تاکنون در این باره مطرح شده، تنها برآوردی بوده است.

فرزین تاکید کرد تا تکلیف نهایی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در مجلس مشخص نشود، نمی توان رقم قطعی در این باره اعلام کرد.

وی گفت: هر زمانی قانون هدفمندکردن یارانه ها را دریافت کنیم، آن وقت دولت براساس بسته اجرایی سال اول، عدد دقیق پرداخت نقدی به هر نفر را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استفاده از کارتهای عدالت توسط خانوار در راستای پرداخت بخشی از یارانه ها به صورت نقدی ، اظهارداشت: هم اکنون درحال بررسی این موضوع با همکاری نظام بانکی هستیم، ضمن اینکه پیگیری می کنیم تا این کارتها در مقاطع مختلف قابل مدیریت باشد.