مسابقات ملی مهارت کشوری سه رشته فنی و حرفه ای در سمنان آغاز شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 32 هنرآموز در رشته های تراش سی ان سی، فریز سی ان سی و نجاری در این مسابقات که در سمنان برگزار می شود به مدت چهار روز با یکدگیر رقابت می کنند.

ابراهیم محمودی افزود: این مسابقات در هشت استان به صورت متمرکز انجام می شود که نفرات اول هر رشته به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

به گفته وی، هدف از برگزاری مسابقات ملی مهارت ترویج و ارتقای مهارت آموزی، ایجاد انگیزش در جوانان برای کسب مهارت، ایجاد بستر مناسب برای رقابت نظام مند بین هنرآموزان و کشف استعدادها و مهارتها است.

وی تصریح کرد: از استان سمنان 15 نفر از برگزیدگان مرحله استانی ملی مهارت برای شرکت در مسابقات کشوری به هفت استان کشور اعزام شده اند.

محمودی یادآور شد: استان سمنان در مرحله جهانی هشتمین دوره مسابقات ملی مهارت که در ژاپن برگزار شده بود مقام چهارم در رشته کنترل صنعتی را کسب کرد.