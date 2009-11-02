علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه برگزارکننده این جایزه - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با همکاری ادارهکل ارشاد آذربایجان غربی روز یکشنبه هفته آینده 17 آبان در یکی از سالنهای آمفیتئاتر شهر ارومیه برگزار میشود.
وی افزود: تجلیل از کسانی است که اولین کتابشان را در دو حوزه شعر و داستان منتشر کردهاند، ایجاد انگیزه در نوقلمان، ترغیب و تشویق شاعران و نویسندگان و معرفی و تجلیل از برترینهای نوقلم کشور از مهمترین اهداف این جشنواره است. علاوه بر این هر استانی که میزبان جایزه باشد، خود نیز از نوقلمانش تقدیر خواهد کرد این بار نوبت آذربایجان غربی است.
شجاعی درباره تعداد برگزیدگان این جایزه هم گفت: با توجه به بخشهای مختلف جایزه گام اول (کودک و نوجوان و بزرگسال) طبیعتاً ما باید چهار برگزیده و تعدادی تقدیری داشته باشیم که البته جزئیات بیشتر در روز مراسم مشخص میشود.
دبیر این دوره از جایزه گام اول جواد محقق است. این جشنواره در دو بخش شعر و داستان ردههای سنی بزرگسال و کودک و نوجوان برگزار میشود و آثاری از نویسندگان را مد نظر قرار میدهد که در سال 87 برای نخستین بار منتشر شدهاند.
هنوز اسامی داوران دوره اخیر این جشنواره اعلام نشده با این حال اعضای هیئت داوران دورههای قبیل را راضیه تجار، محمدرضا بایرامی، فیروز زنوری جلالی، پرویز بیگی حبیب آبادی و جواد محقق بودند.
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