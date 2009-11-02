مهارت کمانداران در ویتنام حرف اول را می زند

کیوان ریاضی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کمانداران بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان در کره جنوبی خود را برای بازیهای آسیایی ویتنام آماده کرده‌اند و خوشبختانه مشکلی برای حضور در این مسابقات ندارند.

وی افزود: تمرینات مسابقات داخل سالن با خارج از سالن متفاوت دارد و در مسافت‌های مختلف برگزار می شود اما در مجموع شرایط مسابقاتی که در فضای آزاد برگزار می شود سخت تر از داخل سالن است.

کماندار ملی پوش کشورمان خاطر نشان کرد: تیم ما بیشتر در مسابقاتی که در فضای آزاد برگزار می شود، شرکت کرده است و با این شرایط در بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام با حریفانی به رقابت خواهیم پرداخت که شناخت چندانی از آنها نداریم. در کنار آن ریسک تیراندازی بدلیل مسافت کمتر در داخل سالن بیشتر است و مهارت تیرانداز در کسب نتیجه خوب حرف اول را می زند.

وی با بیان اینکه شانس در این مسابقات تاثیر گذار است، افزود: تیراندازان ایرانی برای شرکت در بازیهای داخل سالن آسیا آماده هستند و تلاش می کنند تا نتیجه خوبی را در این رقابت‌ها کسب کرده و با دست پر به کشور بازگردند.

ریاضی مهر تصریح کرد: متاسفانه رقابت‌های قهرمانی تیروکمان آسیا چند روز پس از بازیهای ویتنام برگزار می شود و باید برای حضور در این پیکارهای خارج از سالن به تهران آمده و دو روز بعد مجددا راهی اندونزی شویم.

وی تاکید کرد: خستگی سفر و تفاوت مسابقات داخل سالن با رقابت در فضای آزاد می تواند درعملکرد تیم تاثیر منفی بگذارد. امیدواریم مسئولان تمهیداتی بیاندیشند تا از طریق ویتنام راهی اندونزی شویم.