عرضه سامانه تلفن گویا بر اساس فناوری VOIP در کشور

محمد یوسفی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از طراحی این سامانه تلفن گویا را دستیابی مراجعین تلفنی به اطلاعات گوناگون و برقراری ارتباط مستقیم میان مراکز و مخاطبان آنها به صورت گویا ذکر کرد و گفت: استفاده از سامانه های تلفن گویا علاوه بر صرفه جویی در هزینه و وقت می تواند به طور چشمگیری زمان پاسخگویی پرسنل به سئوالات تکراری و عمومی را کاهش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه در این طرح نسل جدیدی از سامانه های تلفن گویا بر اساس پروتکل VOIP ارائه شده است، افزود: این سامانه قابلیتهایی چون نظرسنجی، مسابقه تلفنی، کنفرانس صوتی، صندوق صوتی، طرح پرسش و دریافت جواب، شماره گیری اتوماتیک و زمان بندی شده، ارتباط با بانکهای اطلاعاتی، ارسال و دریافت ایمیل، انتقال مکالمات بر روی موبایل و یا خط شهری و ثبت و ضبط مکالمات را دارا است.

یوسفی به جزئیات این سامانه اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه می تواند برای هر یک از اشخاص مورد نظر صندوق صوتی اختصاص دهد تا از طریق آن مراجعه کنندگان بتوانند پیغامهای خود را برای هر یک از دارندگان صندوق صوتی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه این سامانه دارای اپراتور خودکار است، ادامه داد: به منظور دسترسی آسان تر و سریع تر تماس گیرندگان به داخلی های مرکز، اپراتور خودکار در آن طراحی شد تا کاربران به صورت مستقیم با شماره داخلی مورد نظر تماس حاصل کنند.

مجری طرح با بیان اینکه این سامانه قادر است با هر نوع بانک اطلاعاتی موجود در مراکز ارتباط برقرار کند، خاطرنشان کرد: این قابلیت سبب شده است تا اموری مانند پیگیری پرونده ها از طریق وارد کردن شماره پرونده، دریافت نمرات و وضعیت تحصیلی در مراکز آموزشی و بررسی وضعیت گردش مالی آسان تر صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در حالتی که سیستم تلفن گویا با یک یا چند خط تلفن شهری راه اندازی شده ولی فاقد مرکز تلفن سانترال باشد می توان با متصل کردن گوشی تلفن به این سامانه و تعریف شماره های داخلی امکان ایجاد مرکز تلفن سانترال به صورت محدود را فراهم کرد.

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه این سامانه بر اساس پروتکل VOIP و نرم افزار IVRSwitch طراحی شده است، گفت: بر روی هر خط این سامانه می توان تنظیماتی چون نمایش کانالهای اشغال و در حال زنگ، ثبت شماره تلفن تماس گیرنده در مدت زمان تماس و تهیه نسخه پشتیبان را اعمال کرد.