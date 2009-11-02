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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

75 مسجد در قزوین کتابخانه دارند

75 مسجد در قزوین کتابخانه دارند

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قزوین گفت: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید مطالعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود و در این راستا 75 کتابخانه در قزوین ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام علی رمضانی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان کتابخانه های مساجد استان قزوین گفت: کتابداران و مسئولان کتابخانه های مساجد باید با برنامه ریزی و ابتکار عمل زمینه مطالعه بیشتر جوانان را فراهم کنند.

وی افزود: فرهنگ مطالعه باید با زندگی آحاد مردم عجین شود و این کار مهم تنها در سایه تلاش و مجاهدت عناصر فرهنگی به ویژه اعضای کتابخانه های مساجد محقق می شود.

حجت الاسلام رمضانی با تاکید بر ضرورت تقویت سطح آگاهی علمی، فرهنگی و سیاسی جوانان خاطرنشان کرد: جوانان آگاه کمتر دچار لغزش می شوند و توطئه های فرهنگی دشمنان ننیز در روح و جسم و تفکر نسل آگاه کمتر نفوذ می کند لذا باید هوشیارباشیم و آگاه تا تحت تاثیرتهاجم فرهنگی غرب قرار نگیریم.

مسئول دبیرخانه کانونهای  فرهنگی هنری مساجد استان قزوین بر برگزاری برنامه های هفته کتاب تاکید کرد و اظهار داشت: کتابداران و مسئولان کتابخانه ها باید سطح علمی و آگاهی خود را تقویت کرده و با مجهز شدن به علم روز در انجام مسئولیتهای فرهنگی موفق عمل کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 75 مسجد در استان قزوین دارای کتابخانه است که از این تعداد 25 کتابخانه به صورت باز فعالیت می کند.

در پایان مسئولان کتابخانه های کانون های فرهنگ هنری مساجد استان قزوین در خصوص برنامه های هفته کتاب دیدگاه های خود را مطرح کردند.  

کد مطلب 975287

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