سیدامیر پروینحسینی به خبرنگار مهر گفت: همه رسام را میشناختند. او از کارگردانانی بود که همیشه با وسواس خاصی کار را دنبال میکرد، حتی در روزهای آخر سرشار از امید و انرژی بود و با هم درباره ساخت یک مجموعه برای شبکه چهار و یک فیلم سینمایی صحبت میکردیم.
وی در ادامه افزود: اما چه حیف که او زود رفت. رسام همیشه نگران مردم بود و دلش میخواست آثارش تاثیرگذار باشد. او ایدههای زیادی برای آینده داشت. گرچه میدانست زیاد زنده نمیماند، اما امید خود را از دست نمیداد. امیدوارم بتوانم کارهایی که قرار بود با او انجام بدهم در آینده به سرانجام برسانم.
نظر شما