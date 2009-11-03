تعدادی از کارخانه های سیمان بدون سرمایه گذاری رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در حال حاضر کارخانه سیمان شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام سرمایه گذار ندارد و هیچ کار عملیاتی بعد از چند سال انجام نشده است و این مسئله باعث ناراحتی اهالی این شهرستان شده است چراکه احداث این کارخانه بسیاری از مشکلات بیکاری جوانان این شهرستان را حل می کند.

احداث کارخانه سیمان مهران که تا حدودی وارد فاز اجرایی شده است اما به دلیل مشکلات مالی و نبود سرمایه در گردش با مشکلات متعددی مواجه است که دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی بعداز چند سال نیست.

کارخانه سیمان شهرستان دهلران نیز دارای کمبود سرمایه است و هرچند نسبت به دیگر کارخانه های سیمان از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار است اما بازهم با مشکلات مالی مواجه است.

کارخانه سیمان بخش بدره که بعد از حدود چهار سال هنوز در حد یک تابلو نوشتاری است و این کارخانه سرمایه گذار ندارد و به همین راحتی رها شده است.

این بخش بدون هیچ کارخانه و طرح اشتغالزایی مناسبی در بیکاری به سر می برد و پایان عملیات سد سیمره نیروهای بیکار این بخش را دو برابر می کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به دنبال سرمایه گذار برای این تعداد کارخانه سیمان هستیم.

علی عزتی بیان داشت: مشکلات سرمایه در گردش در کارخانه سیمان شهرستان دهلران بزودی حل می شود.

این نماینده با اشاره به اینکه احداث این تعداد کارخانه در شهرستانهای استان ایلام منجر به اشتغال و شکوفایی بخش سیمان در استان می شود، خاطرنشان کرد: امید است به زودی مشکلات این کارخانه ها حل شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بزرگترین مشکل استان ایلام بیکاری است و وجود چنین طرحهای اشتغالزایی برای استان ایلام ضروری است.