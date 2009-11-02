آمریکا در پی برگزار نشدن دور دوم انتخابات افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، با کناره گری رقیب "حامد کرزای" از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کرزای برای یک دوره پنج ساله دیگر نیز در این پست حضور خواهد داشت و از همین رو آمریکا امیدوار است تا بتواند از کرزای یک متحد خوب برای خود به منظور برقراری ثبات در افغانستان بسازد.

لس آنجلس تایمز می نویسد : اعلام انصراف عبدالله عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را در آستانه یک بحران سیاسی که انتهای آن مشخص نیست قرار داده و این در حالی است که خبرهایی درباره امکان لغو دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده است.

اما مشاوران کرزای اعلام می کنند که رقابت ها باید ادامه پیدا کند. این افراد از برگزاری دور دوم انتخابات در تاریخ مقرر یعنی 7 نوامبر خبر می دهند. این افراد می گویند که با این وجود به تصمیم کمیسیون انتخابات در این مورد احترام می گذارند و این نهاد که اعضای آن توسط کرزای تعیین شده اند امروز دوشنبه از برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر خبر می دهند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی که تا چندی پیش به کرزای فشار می آورند تا با تائید تقلب در انتخابات، با برگزاری دور دوم آن موافقت کند اکنون خواهان آن هستند تا راهی قانونی را برای لغو آن و اعلام رسمی پیروزی وی پیدا شود.

یک مقام غربی در این رابطه می گوید : نه آمریکا و نه سازمان ملل خواهان آن نیستند تا با برگزاری انتخاباتی که فقط یک نامزد دارد، زندگی افراد بیشتری را به خطر بیاندازند.

در ادامه این مطلب آماده است : آمریکا به منظور فراهم شدن امکانات لغو دور دوم انتخابات، از کرزای خواسته تا کابینه آتی خود را طوری انتخاب کند تا امکان بیشتری برای مبارزه با فساد و تحکیم دولت مرکزی وجود داشته باشد. در این میان وزارت امور خارجه آمریکا نیز ابراز امیدواری کرده که در کابینه آتی افغانستان چهره هایی از حامیان عبدالله عبدالله نیز وجود داشته باشند.