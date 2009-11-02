توافقنامه سازمان زندانها و موسسه مالی مهر برای کمک به اشتغال زندانیان

حمیدرضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده و ایجاد درآمد توسط این اقشار، توافقنامه و قرارداد عاملیت برای اعطای وام به زندانیان آزاد شده و ایجاد اشتغال از این طریق در سال ٨٨ به امضای رئیس آن سازمان و مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر رسید.

پس از گذشت بیش از یکسال از اختصاص 11 میلیارد تومان اعتبار جهت ارائه تسهیلات برای اشتغال زایی زندانیان آزاد شده در نهایت آئین نامه اجرایی این امر از سوی دولت ابلاغ شد. بررسیها نشان می‌دهد بیکاری و نیافتن شغل مناسب باعث می‌شود اغلب زندانیان پس از آزادی از زندان مجددا با ارتکاب اعمال خلاف به زندان بازگردند.

این مقام مسئول در سازمان زندانها در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٣٤٠/١٠٦ ریال از محل اعتبارات کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده به عنوان آورده سهم سازمان زندانها و با افزودن همین مبلغ توسط موسسه مالی و اعتباری مهر برای زندانیان آزاد شده که توسط مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان معرفی می شوند، پرداخت خواهد شد.

علی اکبری تصریح کرد: طبق قرارداد و توافقنامه منعقده به ازای ایجاد هر فرصت شغلی مبلغ یکصد میلیون ریال وام پرداخت خواهد شد که طرح توجیهی آن توسط مددجو آزاد شده ارائه و پس از تایید مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان به موسسه مالی و اعتباری مهر معرفی که با تایید کارشناسان آن موسسه وام اشتغال پرداخت خواهد شد.

مدیر کل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها خاطرنشان کرد: حداکثر زمان بازپرداخت وامهای اعطایی ٨٤ ماهه بوده که 50 درصد اعتبار سهم سازمان زندانها فاقد سود بانکی و سهم موسسه مالی و اعتباری مهر به عنوان کارمزد عاملیت یک درصد و سود بانکی ١١ درصد است و مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان بر ادامه فعالیت طرح های اشتغال نظارت مستمر خواهند داشت.

هم اکنون بین 140 تا 150 هزار نفر در زندانهای کشور بسر می‌برند که جرایم اغلب آنان مربوط به مواد مخدر است.