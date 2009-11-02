صدرنشین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر در زمین لیورنو به پیروزی رسید. میلیتو (49) و مایکون (80) گل‌های اینتر را در این دیدار به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* رم 2 - بولونیا یک

* کالیاری 3 - آتالانتا صفر

* کیه وو یک - اودینزه یک

* فیورنتینا 3 - کاتانیا یک

* سامپدوریا صفر - باری صفر

* سیه نا یک - لاتزیو یک

* پالرمو صفر - جنوآ صفر

جدول رده بندی:

1- اینتر 28 امتیاز

2- یوونتوس 21 امتیاز

3- سامپدوریا 21 امتیاز

4- میلان 19 امتیاز

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18- لیورنو 9 امتیاز

19- کاتانیا 7 امتیاز

20- سیه نا 5 امتیاز