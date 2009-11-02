دلایل تاخیر در امضای قرارداد فاز 19 پارس جنوبی

علی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل عدم امضای قرارداد طرح توسعه فاز 19 میدان پارس جنوبی با بیان اینکه قرارداد این فاز آماده امضا بود، گفت: ولی وقتی که همه قراردادها را شروع کردیم و تا مرحله برگزاری مناقصه پیش‌رفتیم وضع منابع مالی خوب بود.

وی افزود: با کاهش قیمتهایی جهانی نفت خام و از آنجایی که بخشی از درآمدهای توسعه فازهای پارس جنوبی از محل 3 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام تامین می شود، با کاهش درآمد مواجه و مجبور به تعدیل پروژه‌های پارس جنوبی شدیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه خوشبختانه همین فشار حاصل از کاهش بهای نفت موجب شد به دنبال منابع مالی جدیدی برویم، تصریح کرد: هم اکنون پیمانکاران ایرانی فازهای 19 و همچنین 27 و 28 پارس جنوبی خودشان به دنبال جذب منابع خارجی و وصل شدن به منابع جدید هستند.

به گفته این مقام مسئول حجم قرارداد فاز 19 میدان پارس جنوبی معادل 2 فاز و حدود 5.5 میلیارد دلار است.

به گزارش مهر، با وجود اعلام قبلی امضای قرارداد فازهای باقی مانده توسط مسئولان شرکت ملی نفت اما تاکنون بنا به دلایل نامشخصی قرارداد طرح توسعه فازهای 19، 27 و 28 پارس جنوبی با پیمانکاران داخلی امضا نشده است.

در همین حال، خرداد ماه امسال سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی ظرف مدت 48 ساعت آینده خبر داده بود.

این در حالی است که این مقام مسئول اخیرا با اشاره به تعویق امضای قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی به شرکت پتروپارس، اعلام کرده بود: قرارداد توسعه این دو فاز پارس جنوبی آماده شده اما به دلیل وجود برخی از مشکلات تاکنون از امضای آن خودداری کرده ایم.

هدف از طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای مصارف داخلی، بازیافت سالانه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی، سالیانه 1.05 میلیون تن گاز مایع برای صادرات، تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی گوگردزدایی و تثبیت شده برای صادرات، بازیافت روزانه 400 تن گوگرد برای صادرات است.