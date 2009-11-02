شورای امنیت برای بررسی موضوع قدس نشست فوری برگزار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق العاده خود در جده از شورای امنیت خواست که برای بررسی موضوع قدس و تجاوزات رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی این شهر نشست فوری برگزار کند.

در ادامه بیانیه همچنین از سازمان فرهنگی تربیتی یونسکو خواسته شده است که برای توقف اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با هدف تغییر بافت فرهنگی قدس و چشم اندازهای تاریخی و تمدن آن قطعنامه ای صادر کند.

کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی در نشست فوری این سازمان به منظور بررسی اوضاع کنونی بخش های حیاتی شهر قدس یک کمیته فنی تشکیل داده است. این کمیته متشکل از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی است.

در پایان بیانیه گفته شده است که جامعه بین الملل به ویژه شورای امنیت باید رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه های بین المللی و ممانعت از تغییر بافت عمرانی و جغرافیایی و جمعیتی قدس شریف، رفع محاصره آن و توقف تخریب منازل فلسطینی ها وادار کند.