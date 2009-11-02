بررسی نحوه پذیرش شرکتهای اصل 44 در فرابورس

امید قائمی در گفتگو با مهر گفت: قرار است با سازمان خصوصی سازی در مورد نحوه پذیرش شرکتهای دولتی در فرابورس بحث و بررسی و سپس نتیجه اعلام شود.

مدیر عامل شرکت فرابورس تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی مکانیزم فرابورس و عرضه از طریق این بازار را بپذیرد تمام شرکتهایی که مشمول پذیرش در بورس نمی شوند از طریق فرابورس عرضه خواهند شد.

وی از بررسی درخواستهای شرکتها برای پذیرش در فرابورس خبر داد و تصریح کرد: عرضه سهام شرکت کشت و صنعت از طریق فرابورس قطعی شده و مراحل پذیرش خود را سپری می کند.

امید قائمی ادامه داد: در چندین مورد نیز عرضه اوراق مشارکت و سپرده گیری نیز در این بازار در حال پیگیری است.

امروز جلسه ای با حضور مسئولان سازمان خصوصی سازی و فرابورس در شرکت فرابورس به منظوربررسی نحوه عرضه شرکتهای مشمول اصل 44 در بازار OTC برگزار می شود.