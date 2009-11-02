تیم ملی هوپ تاکرا ایران به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن که در ویتنام جریان دارد، صبح دوشنبه تیم ملی هوپ تاکرا کشورمان در شهر "هائو سون " به مصاف تیم ملی اندونزی رفت و در پایان با امتیاز 670 در برابر 690 امتیاز حریف شکست را پذیرا شد و به مدال برنز قناعت کرد.

در این مرحله تیم ملی تایلند برابر ویتنام به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد تا به همراه اندونزی بازی نهایی مسابقات هوپ تاکرا را برگزار کنند. به احتمال فراوان تیم ملی تایلند اندونزی را شکست خواهد داد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص خواهد داد.

تیم ملی هوپ تاکرا ایران برای دومین بار است که در این دوره از بازیها شرکت می کند و برای نخستین بار است که به مدال دست پیدا می کند.