زباله به وضعیت طبیعی رودخانه های گلستان صدمه زده است

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین احداث بندها و سدهای مختلف بدون در نظر گرفتن آبراهه برای عبورماهیان، کم توجه ای به بحث آبخیزداری را در این بخش نمایان می سازد.

وی اظهار داشت: نگاهی اجمالی به وضعیت رودخانه ها وجود مشکلات عدیده در تعاملات داخلی و بین دستگاهی را به شدت آشکار می نماید.

پاسندی خواستار جلوگیری از برداشت بی رویه آب از رودخانه ها جهت مصارف کشاورزی و صنعتی، عدم تخلیه پسماندها و پسابهای صنعتی و کشاورزی، عدم تخلیه پسماندها و پسابهای خانگی به رودخانه ها شد.

وی با تاکید بر افزایش آگاهی جوامع محلی و جامعه بهره برداران گفت: تبیین نگرش توسعه پایدار که بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از اجزای آن به شمار می رود جز با خواست آحاد جامعه وهمکاری های بین دستگاهی امکان پذیر نیست.

مدیرکل شیلات گلستان خواستار توجه به امر تکثیر طبیعی و احیای مناطق تخم‌ریزی، تدوین قوانین مناسب و بازدارنده جهت پیشگیری از صید غیرمجاز و برخورد سلیقه‌ای و چندگانه با مرتکبین صید غیرمجاز، جلوگیری از صید بی‌رویه این ماهیها در ایران و کشورهای همسایه شد.



پاسندی تاکید کرد: حفاظت از منابع آبزی دریای خزر نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت عمومی به ویژه ساحل نشینان است و در این راستا نیاز به تدوین برنامه های جامع تنویر افکار عمومی و آموزشهای مربوطه خصوصا برای جوامع محلی و جامعه بهره بردار است که از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

به گفته وی وجود مسائل اجتماعی و اقتصادی از قبیل بیکاری و صید غیرمجاز، عدم وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین و عدم تاثیر قوانین موجود و برخورد چندگانه در مقابله با متخلفین در استانهای مختلف و تغییر عنوان صید غیرمجاز به صید قاچاق از ضروریات است تا مقامات قضایی بتوانند با این موضوع به طور جدی برخورد کنند.

وی یادآورشد: بهره برداری و صید آبزیان باید براساس اصول انجام گیرد و صید غیرمجاز می تواند منابع زنده دریای خزر را نابود کند از این رو برخورد قاطع با صیادان غیر مجاز دریا در دستورکار این یگان قرار دارد.

مدیرکل شیلات گلستان خاطرنشان کرد: ماهیگیری در سواحل ایرانی دریای خزر به لحاظ ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای جوامع محلی از اهمیت اجتماعی بسزایی برخوردار است.

به گفته وی عدم توسعه طرحهاى اشتغالزایى و بالا بودن نرخ بیکارى اولین عامل گسترش فزاینده صید غیرمجاز در مناطق ساحلى به شمار مى آید.

وى ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلى، فرهنگ سازى عمومى در زمینه توجه به ظرفیت محدود منابع دریایى و برخورد جدى تر مسئولان قضایى با متخلفین را از جمله راهکارهاى مؤثر در جهت کاهش صید غیرمجاز معرفى کرد.