واگذاری مذاکره ای شرکتها تصویب نشد

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر گفت: از 4 مورد شرکتی که قرار بود سهامشان به صورت مزایده ای واگذار شود تنها یک مورد آن به تصویب هیئت واگذاری رسید.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین واگذاری سهام شرکتی که به صورت مزایده ای به تصویب رسیده است، در مراحل نهایی قرار دارد.

این در حالی است که پیش از این غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر از آمادگی سهام چهار شرکت به روش مذاکره خبر داده و گفته بود واگذاری یک شرکت از شرکتهای مذکور نهایی شده و برای سه شرکت دیگر نیز به توافق رسیده ایم که باید به تایید هیئت واگذاری برسد و سپس ابلاغ شود.

شرکتهای مقره سازی، سیمان لوشان، کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکتهایی بودند که برای واگذاری از طریق مذاکره به تصویب هیئت واگذاری نرسیدند.