ازدواج فامیلی و اجباری از عوامل جدی معلولیت و طلاق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ازدواج یک مرحله بسیار مهم زندگی و سنگ بنای تشکیل خانواده است که نه تنها برای زن و شوهر بلکه برای نسلهای بعد نیز سرنوشت ساز است. ازدواج عبارت است از یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر توافق و سازش بین زن و مرد که موجب شروع زندگی مشترک می شود. بدین ترتیب آنها در غم و شادی و لذت و رنج یکدیگر سهیم می شوند و مشکلات زندگی را به یاری همدیگر حل می کنند.

اما این امر می تواند تحت تاثیر عوامل متعدد تبدیل به جهنمی برای زوجین شود که یکی از آن عوامل، ازدواج فامیلی است. گروههای مختلف، ازدواج فامیلی را از ابعاد مختلف بررسی کرده اند و عده ای آن را خطرناک دانسته و گروهی عنوان می کنند این ازدواج مثبت و فرخنده است.

گروه پزشکی معتقد است ازدواج فامیلی ازدواجی است که در آن زوجین با یکدیگر فامیل هستند و بنابراین ژنهای مشابه دارند که ممکن است از طریق به ارث رسیدن ژنهای مشترک در پدر و مادر گریبان فرزندان را بگیرد.

ازدواجهای فامیلی نه تنها احتمال مبتلا شدن فرزندان به بیماریهای ارثی را افزایش می دهد بلکه باعث ازدیاد این بیماریها و ژنهای بیماری زا در نسلهای آینده می شود و البته این بدان معنا نیست که در ازدواجهای غیرفامیلی هیچ گونه خطری وجود ندارد بلکه احتمال خطر بسیار پایین تر است بنابراین ازدواج فامیلی از نظر علم ژنتیک معقول و منطقی نیست.

اما گروهی دیگر که بیشتر در مناطق کم جمعیت مانند استان ایلام وجود دارند بر این نکته تاکید دارند که ازدواج فامیلی یک نوع حرکت مثبت در زندگی است.

آنها می گویند که ازدواج فامیلی باعث تقویت زندگی می شود و دو طرف به هم یک نوع اطمینان کامل دارند و در این ازدواجها خبری از مراسمهای پرهزینه نیست و زوجین با شناخت کامل وارد زندگی یکدیگر می شوند.

و البته در این سالها عکس آن بیشتر دیده شده و چه بسا ازدواجهای فامیلی به خصوص از نوع اجباری آن که در همان مراحل اولیه به شکست انجامیده است.

عقدی که در آسمان بسته شد بود، گسست

محمدحسن "ب" که دو سال پس از ازدواج از دخترعمویش طلاق گرفته است در این زمینه به مهر گفت: از جهت اینکه فامیل یکدیگر را می شناسند بحثی نیست اما من و همسرم به رغم شناخت از خانواده های یکدیگر از لحاظ سلیقه کاملا با یکدیگر متفاوت بودیم و نتوانستیم با هم کنار بیاییم

وی خاطرنشان کرد: ازدواج ما به سادگی و با توافق والدین طرفین صورت گرفت اما کسی به خواسته های ما توجه نکرد و گفتند عقد شما در آسمانها بسته شده بود اما آن عقد امروز بریده شده است.

این شهروند مهرانی اظهار داشت: به نظر من فامیل یا غیرفامیل بودن ازدواج مهم نیست بلکه سلامت خانواده و پس از آن فرزندان مهم است که در صورت اصولی بودن ازدواج محقق خواهد شد.

مستوره ظفری نیز به مهر گفت: من و همسرم سه فرزند داریم که دو تای آنها تالاسمی هستند و ما به سختی و با کمکهای امدادی از پس تامین هزینه های سرسام آور درمان آنها برمی آییم.

وی خاطرنشان کرد: من و پسرعمه ام پس از تولد اولین فرزندمان به گفته های پزشکان خندیدیم و خیلی خوشحال بودیم که حرفهای آنها نادرست از آب درآمده اما تولد فرزند دوم و سوم، صحت گفته های آنها را ثابت کرد.

ظفری یادآور شد: همسرم مرد خوبی است و خیلی تلاش می کند اما اگر من مجبور به ازدواج با پسرعمه ام نشده بودم شاید دو فرزند معلول نداشتم تا برای روزهای نبودنشان از هم اکنون ناراحت باشم.

80 درصد ازدواجهای استان ایلام فامیلی است

یک کارشناس مسائل اجتماعی در استان ایلام گفت: اکثر ازدواجهای صورت گرفته در استان ایلام فامیلی هستند بطوری که این میزان به 80 درصد می رسد.

علی خوشخبت اظهار داشت: بیشتر ازدواجهای صورت گرفته بر اساس نظر پدر و مادر است و این امر سبب مشکلاتی برای زندگی زوجهای ایلامی شده است.

رشد میزان طلاق در ایلام به دلیل ازدواجهای اجباری و فامیلی

وی بیان داشت: در حال حاضر میزان طلاق در استان ایلام رشد داشته است که یکی از علتهای آن تحمیل نظر از سوی پدر و مادر به دختر و پسر بوده است.

این کارشناس با اشاره به اینکه بسیاری از ازدواجهای صورت گرفته در استان ایلام بر اساس نظرات دختر و پسر انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: در گذشته ازدواج در بین مردم استان ایلام به این صورت بود که دختر و پسر تا روز عروسی همدیگر را نمی دیدند و فقط پدر و مادر دو طرف تمام کارهای مربوط را انجام می دادند، اما امروزه این موارد کمتر شده است.

وی تاکید کرد: در عین حال هنوز هم ازدواجهای اجباری وجود دارد و در این زمینه در استان فرهنگسازی صورت نگرفته است و البته این تحمیل نظرات بیشتر در شهرستانها و روستاهای استان ایلام وجود دارد.

خوشبخت افزود: بعضی از تفکرات سنتی حاکم بر استان ایلام در زمینه ازدواج در جامعه امروزی هم وجود دارد که متاسفاته باعث بروز مشکلاتی برای زوجهای جوان شده است.

به هر حال ازدواج یکی از مهمترین بخش زندگی هر انسانی است که باید با شناخت کامل انجام شود در این میان اهمیت بحث فامیلی و غیرفامیلی بودن آن کمتر از شناخت نیست زیرا ازدواجهای غیرفامیلی زیادی هم دیده شده که به تولد فرزندان معلول انجامیده یا منجر به جدایی طرفین شده است.

گرچه امروزه با کمک آزمایشهای قبل از ازدواج امکان بررسی تولد فرزندان معلول یا دارای بیماریهای خاص ممکن است و حتی در ازدواجهای فامیلی این موضوع قابل پیشگیری باشد اما با توجه به اینکه انجام بررسیهای لازم در بین خانواده های ایلامی هنوز مرسوم نیست لذا احتمال اینکه این ازدواجها منجر به تولد نوزادان معلول و بروز مشکلات عدیده ای در خانواده ها شود بالاست و ضروری است تا خانواده ها در صورت تمایل به ازدواج فامیلی علاوه بر توجه به علاقه و شناخت دقیق به مسائل بهداشتی نیز توجه کنند.