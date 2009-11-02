لندن درپی بهبود روابط با مسکو است/ سفر میلی باند به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوری فدوتوف" در گفتگو با روزنامه گاردین اعلام کرد که روابط میان مسکو و لندن طی سالهای اخیر به سردی گراییده است اما سفر دو روزه "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس به روسیه می تواند منجر به از سرگیری روابط میان دو کشور شود.

خبرگزاری فرانسه در ادامه می افزاید: میلی باند روز یکشنبه اولین سفر دو روزه خود را به روسیه طی پنج سال اخیر آغاز کرد و هدف از این سفر بهتر شدن روابط میان مسکو و لندن است.

سفارت انگلیس در روسیه اعلام کرد که میلی باند اواخر روز یکشنبه با "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود دیدار کرد و امروز دوشنبه نیز با چندین مقام عالی رتبه مسکو گفتگو می کند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، میلی باند در وبلاگ خود مطلبی را درباره تفاوت های موجود میان روسیه و انگلیس نوشته است اما در این مطلب از بهتر شدن روابط میان دو کشور خبر داده و اظهار داشته که مسکو و لندن نیازمند یک بهبود اساسی در روابط خود هستند زیرا این دو کشور با چالشهای جهانی یکسان مواجه اند.

یوری فدوتوف همچنین در گفتگو با شبکه روسی اینترفکس گفت: هم اکنون قادر به حل بسیاری از مشکلات و سوالاتی که بر اساس آن روابط روسیه و انگلیس به تیرگی گراییده است، نیستیم اما هر دو طرف متوجه اند که این سوالات بهانه عدم همکاری میان دو کشور در بخشهای دیگر نیست.

بر اساس این گزارش مقامات پلیس لندن در سال 2007 "آندری لوگووی" تبعه روس را متهم به مسموم و مرگ "الکساندر لیتوینکو" یکی از ماموران سابق سرویس های امنیتی روسیه که به انگلیس پناهنده شده بود، کردند. همچنین روسیه از استرداد تبعه خود به انگلیس خودداری کرد و همین امر منجر به افزایش تنش ها میان روابط مسکو لندن شد.

همچنین روزنامه گاردین در مطلبی روز یکشنبه نوشت: سفر دیوید میلی باند به روسیه در حالی انجام می شود که از زمان روی کار آمدن "گوردون براون" به عنوان نخست وزیر انگلیس تا کنون لندن و مسکو روابط پر تنشی را پشت سر گذاشته اند و حتی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2008 که منجر به پیروزی "دیمیتری مدودف" شد شایعاتی مبنی بر تلاش سفارت انگلیس در مسکو مبنی بر پیروزی مخالفان "پوتین" در این انتخابات منتشر شد.

در همان دوران کرملین اقدام به تعطیل کردن مراکز فرهنگی انگلیس در روسیه کرد و جنگ لفظی میان مقامات دو کشور درگرفت که میلی باند یک سوی این درگیری های لفظی بود.